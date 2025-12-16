Ватерпольный клуб КОС-Синтез: «Завершаем год на положительной ноте»

Фото: предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»

Игроки ватерпольного клуба «КОС-Синтез» Игорь Чирков и Егор Ярлыченко посетили телевизионную программу «Здравствуйте», в которой рассказали, как прошло начало сезона и как команда завершает этот год.

— Сезон начался ударно — выиграли Суперкубок России, и буквально через пару дней начались игры предварительного этапа чемпионата России ЕВЛ, — напомнил вратарь Игорь Чирков.

Напомним, что «КОС-Синтез» стал обладателем первого Суперкубка Евразийской Ватерпольной лиги, матч за который проходил в Москве в начале октября.

Егор Ярлыченко отметил заключительные матчи этого года. Команда успешно провела 2-й тур Суперлиги чемпионата России ЕВЛ с одним из своих принципиальных соперников — астраханской командой «Динамо СШОР».

— Мы особенно готовились ко встречам с астраханцами и настраивались на упорную борьбу. В результате нам удалось одержать победу и порадовать наших болельщиков, — сказал нападающий Егор Ярлыченко.

По результатам прошедших 14 матчей в сезоне-2025/2026 ватерпольный клуб «КОС-Синтез» не потерпел ни единого поражения и продолжает удерживать первую строчку турнирной таблицы.

