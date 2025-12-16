Новости спорта

16:26 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Лучшими спортсменами Татарстана в 2025 году признаны Кудерметова и Маринов

15:09, 16.12.2025

Награды отличившимся вручали сегодня в Казани

Лучшими спортсменами Татарстана в 2025 году признаны Кудерметова и Маринов
Фото: Динар Фатыхов

Лучшими спортсменами Татарстана по итогам 2025 года признаны Вероника Кудерметова и Даниэль Маринов. Торжественное вручение призов прошло сегодня в Казани.

Лучшей спортсменкой Татарстана в 2025 году признана теннисистка Вероника Кудерметова. У мужчин награду получил Даниэль Маринов.

предоставлено Даниелом Мариновым

В неолимпийских видах спорта лучшими спортсменами стали бильярдистка Диана Миронова, а также Риназ Зайнутдинов.

Среди тренеров отмечена работа Фархода Исмаилова, Бари Сулейманова и Джей Пи Нила.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Спорт Татарстан

Новости партнеров

Читайте также