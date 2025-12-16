Лучшими спортсменами Татарстана в 2025 году признаны Кудерметова и Маринов
Награды отличившимся вручали сегодня в Казани
Лучшими спортсменами Татарстана по итогам 2025 года признаны Вероника Кудерметова и Даниэль Маринов. Торжественное вручение призов прошло сегодня в Казани.
Лучшей спортсменкой Татарстана в 2025 году признана теннисистка Вероника Кудерметова. У мужчин награду получил Даниэль Маринов.
В неолимпийских видах спорта лучшими спортсменами стали бильярдистка Диана Миронова, а также Риназ Зайнутдинов.
Среди тренеров отмечена работа Фархода Исмаилова, Бари Сулейманова и Джей Пи Нила.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».