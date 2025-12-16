КХЛ сменил клуб в профиле вратаря «Ак Барса» Бердина

По данным на сайте, голкипер перешел в «Сибирь»

Фото: Динар Фатыхов

Вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин стал игроком новосибирской «Сибири». Информация опубликована на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В профиле голкипера в графе команды указано «Сибирь». Официально казанская команда не сообщал о переходе игрока.

Напомним, что Михаил Бердин уже с ноября не числился в заявке «Ак Барса». У вратаря был однолетний контракт с казанцами, однако за команду он провел только 13 матчей с коэффициентом надежности 2.56.

Напомним, что «Ак Барс» в третий раз в сезоне обыграл «Салавата Юлаева» в КХЛ. Ворота казанцев защищал Максим Арефьев, в запасе был вратарь «Ирбиса» Михаил Коновалов.

Наталья Жирнова