«Стрелу-Ак Барс» признали лучшим клубом Татарстана в 2025 году

В этом году у казанской команды по регби несколько чемпионств

Фото: Максим Платонов

16 декабря в ИТ-парке имени Б. Рамеева проходит главное спортивное событие года в Татарстане — премия «Спортсмен года — 2025».



Казанская команда по регби «Стрела-Ак Барс» забрала на мероприятии звание лучшего клуба республики в 2025 году. В этом году у клуба несколько чемпионств. Например, в октябре «Стрела-Ак Барс» впервые стала чемпионом России по регби, а в сентябре команда стала обладателем Кубка России по регби — 2025.

Вместе с командой награжден и ее тренер — Джей Пи Нил признан лучшим тренером республики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если говорить о более ранних их достижениях, то в мае «Стрела-Ак Барс» завоевала в Саранске Суперкубок России. В решающем матче казанская команда обыграла «Локомотив» в серии послематчевых бросков.

Наталья Жирнова