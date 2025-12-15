Казанская теннисистка Полина Кудерметова сменила спортивное гражданство

Теперь она будет представлять Узбекистан

Фото: Динар Фатыхов

Российская теннисистка Полина Кудерметова, уроженка Казани, сменила спортивное гражданство. Соответствующая информация появилась в ее профайле на официальном сайте Международной федерации тенниса (ITF): теперь спортсменка будет представлять Узбекистан.

22‑летняя Кудерметова на текущий момент занимает 104‑е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее старшая сестра Вероника располагается на 30‑й строчке мирового рейтинга.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Переход Кудерметовой стал частью серии изменений спортивного гражданства среди российских теннисисток. Ранее, 1 декабря, стало известно о переходе Камиллы Рахимовой в сборную Узбекистана. С октября под флагом этой страны выступает также Мария Тимофеева.

Кроме того, в декабре появилась информация о еще одном переходе: Анастасия Потапова объявила, что с 2026 года будет представлять Австрию.

Рената Валеева