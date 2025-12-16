УНИКС уверенно обыграл МБА‑МАИ в регулярном матче Единой лиги ВТБ

У Маркуса Бингэма снова дабл-дабл, но лучшим стал Джален Рейнольдс

Фото: Динар Фатыхов

Придумай заголовок: УНИКС обыграл МБА-МАИ в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Матч завершился со счетом 83:66 (31:11, 16:16, 18:17, 18:22). Казанцы, как и в матче внутрисезонного турнира Winline Basket Cup против «Уралмаша», отдали преимущество по очкам в четвертой четверти.

Теперь на счету УНИКСа 13 побед и только два поражения. У МБА-МАИ завершилась серия из трех выигрышей. Они заработали шестое поражение при пяти победах.

Лидерами казанцев стали Джален Рейнольдс, заработавший 20 очков, Дишон Пьер, на чьем счету 18 очков и шесть подборов, и Маркус Бингэм, записавший на свой счет 13 очков и 10 подборов, тем самым оформив дабл-дабл.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лидерами МБА-МАИ стали россияне Александр Платунов (11 + 7 подборов) и Павел Савков (11).

Следующая игра УНИКСа состоится на домашнем паркете против «Зенита». Игра пройдет в субботу, 20 декабря, в 15:00 мск.

Рената Валеева