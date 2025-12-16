Гатиятулин дебютирует на Матче звезд КХЛ в качестве тренера сборной Rus Stars

Уик‑энд пройдет 7–8 февраля в Екатеринбурге в рамках Недели звезд КХЛ

КХЛ объявила тренеров команд на Матч звезд 2026 года. Наставником сборной KHL Rus Stars станет Анвар Гатиятулин, возглавляющий казанский «Ак Барс», а его коллегой по тренерскому штабу будет Дмитрий Квартальнов — главный тренер минского «Динамо». Об этом сообщила пресс‑служба лиги.

Уик‑энд пройдет 7—8 февраля в Екатеринбурге в рамках Недели звезд КХЛ. Город примет мероприятие в статусе хозяина: местной командой станет KHL Ural Stars — сборная, сформированная из игроков четырех уральских клубов: екатеринбургского «Автомобилиста», челябинского «Трактора», магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева».

Их соперниками выступят три сборные: KHL World Stars (в нее вошли легионеры КХЛ, а также белорусские и казахстанские хоккеисты), KHL RUS Stars и KHL U23 Stars. Игроки для последних двух команд были отобраны из 18 остальных клубов лиги.

Для Анвара Гатиятулина предстоящий Матч звезд станет дебютом в роли тренера на этом мероприятии. Специалист возглавляет «Ак Барс» с 2024 года.

Его коллега Дмитрий Квартальнов, которому в этом году исполнилось 59 лет, участвует в Матче звезд уже в пятый раз. Он является рекордсменом среди тренеров по количеству проведенных матчей в КХЛ — 994. С 2023 года Квартальнов руководит минским «Динамо» и одновременно возглавляет сборную Белоруссии.

Рената Валеева