Источник: экс-тренер ЦСКА Федотов прибыл в Казань для работы в «Рубине»

Назначение специалиста в казанский клуб состоится в случае отставки Рахимова

Главный кандидатом на пост тренера «Рубина» является Владимир Федотов. Об этом сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники.

Федотов находится в Казани, его могут назначить главным тренером «Рубина» в случае отставки Рашида Рахимова. Накануне «Реальное время» сообщало, что решение по рулевому казанской команды объявят в среду.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Попечительский совет «Рубина» признал результаты и игру команды в первой части сезона неудовлетворительными. Под руководством Рахимова казанцы заняли промежуточное седьмое место в чемпионате и вылетели из Кубка России на стадии первого четвертьфинала.

Ранее стало известно, что перед тренером была поставлена цель дойти до кубкового полуфинала и улучшить результат в Российской премьер-лиге (РПЛ) относительно прошлого сезона. В чемпионате-2024/25 казанцы заняли седьмое место.

Рахимов работает в «Рубине» главным тренером с весны 2023 года. Вместе с казанцами специалист выиграл Первую лигу и вернул команду в РПЛ спустя год после вылета с Леонидом Слуцком.

Федотов в Премьер-лиге известен своей работой в «Оренбурге», «Сочи» и ЦСКА. С двумя последними клубами тренер брал медали РПЛ, а с сочинцами пробился в еврокубки.

Зульфат Шафигуллин