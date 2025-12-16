Кудерметова о признании лучшей спортсменкой Татарстана: «Приятно, что я сейчас нахожусь на родной земле»

Теннисистка выразила надежду на то, что все спортсмены республики будут радовать Татарстан своими победами.

Фото: Динар Фатыхов

Российская теннисистка Вероника Кудерметова поблагодарила жителей Казани за оказанную поддержку и веру в нее. По ее мнению, именно поддержка казанцев помогла ей стать лучшей спортсменкой года в Татарстане, передает ее слова корреспондент «Реального времени».

— Для меня большая честь держать в руках эту награду, в двойне приятно, что я сейчас нахожусь на родной земле — для меня это много значит. Хочу поблагодарить казанскую академию тенниса, Республику Татарстан, ну, и конечно, мой любимый город Казань за оказанную поддержку, помощь, веру в меня, — сказала спортсменка.

Она также выразила надежду на то, что все спортсмены республики будут радовать Татарстан своими победами и прославлять регион на мировых аренах.

— Ну и в завершении хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать, самое главное, здоровья, успехов, и пусть у нас у всех все получится, — резюмировала Кудерметова.

Ранее сообщалось, что сестра Вероники, теннисистка Полина Кудерметова сменила спортивное гражданство. Соответствующая информация появилась в ее профайле на официальном сайте Международной федерации тенниса (ITF): теперь спортсменка будет представлять Узбекистан.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

22‑летняя Кудерметова на текущий момент занимает 104‑е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее старшая сестра Вероника располагается на 30‑й строчке мирового рейтинга.

Никита Егоров