Завтра «Рубин» объявит решение по Рашиду Рахимову

15:48, 16.12.2025

Попечительский совет признал неудовлетворительными и результаты «Рубина», и игру команды

Фото: Динар Фатыхов

Завтра «Рубин» объявит решение насчет судьбы главного тренера команды Рашида Рахимова. Об этом сообщает источник «Реального времени».

По его словам, попечительский совет признал неудовлетворительными и результаты «Рубина», и игру команды.

Напомним, концовка года для «рубиновых» получилась не очень удачной: три поражения подряд, вылет из Кубка России и ноль забитых голов.

Расклады по тренерскому штабу «Рубина» — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин

СпортФутбол Татарстан

