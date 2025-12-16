Завтра «Рубин» объявит решение по Рашиду Рахимову
Попечительский совет признал неудовлетворительными и результаты «Рубина», и игру команды
Завтра «Рубин» объявит решение насчет судьбы главного тренера команды Рашида Рахимова. Об этом сообщает источник «Реального времени».
По его словам, попечительский совет признал неудовлетворительными и результаты «Рубина», и игру команды.
Напомним, концовка года для «рубиновых» получилась не очень удачной: три поражения подряд, вылет из Кубка России и ноль забитых голов.
Расклады по тренерскому штабу «Рубина» — в материале «Реального времени».
