Сегодня УНИКС проведет матч против МБА‑МАИ на домашнем паркете

Команда из Москвы не проигрывает уже три матча подряд

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 16 декабря, в Казани состоится матч Единой лиги ВТБ между УНИКСом (12–2) и московской командой МБА‑МАИ (9–5) — одним из главных открытий текущего чемпионата.

УНИКС выиграл два последних выездных матча. Сначала они обыграли «Автодор» со счетом 74:58, затем разгромили «Пари Нижний Новгород» — 100:69. В минувшую субботу команда подтвердила свой высокий уровень в рамках внутрисезонного турнира WINLINE Basket Cup, победив екатеринбургский «Уралмаш» на домашней арене — 97:75. Эта победа стала восьмой подряд в личных встречах с уральцами: УНИКС ни разу не уступил «Уралмашу» в истории противостояний.



МБА‑МАИ на старте чемпионата одержали три победы подряд: над «Уралмашем» (83:77), «Енисеем» (78:77) и «Пари Нижний Новгород» (89:66). Эти успехи позволили команде подняться в тройку лидеров турнирной таблицы, опередив таких соперников, как «Зенит» и «Локомотив‑Кубань».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К предстоящему матчу МБА‑МАИ занимает пятую строчку в турнирной таблице с балансом побед и поражений 9–5. Команда находится на волне успеха — ее беспроигрышная серия насчитывает уже три матча. В последних играх москвичи дважды обыграли саратовский «Автодор» на своей площадке (77:73 и 95:90), а затем крупно победили «Енисей» в Красноярске — 93:61.



Рената Валеева