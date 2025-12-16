Официально: Бердина отправили в «Сибирь», а «Ак Барс» получил денежную компенсацию
Казанский клуб выступил с заявлением после матча с «Салаватом Юлаевым»
Голкипер Михаил Бердин перешел в новосибирскую команду «Сибирь». Об этом «Ак Барс» сообщил после игры с «Салаватом Юлаевым».
Известно, что казанский клуб получил денежную компенсацию. Ранее с Бердиным у «Ак Барса» был однолетний контракт, но вратарь отыграл только 13 игр. С ноября голкипера не заявляли на матчи.
