Официально: Бердина отправили в «Сибирь», а «Ак Барс» получил денежную компенсацию

21:51, 16.12.2025

Казанский клуб выступил с заявлением после матча с «Салаватом Юлаевым»

Официально: Бердина отправили в «Сибирь», а «Ак Барс» получил денежную компенсацию
Фото: Динар Фатыхов

Голкипер Михаил Бердин перешел в новосибирскую команду «Сибирь». Об этом «Ак Барс» сообщил после игры с «Салаватом Юлаевым».

Известно, что казанский клуб получил денежную компенсацию. Ранее с Бердиным у «Ак Барса» был однолетний контракт, но вратарь отыграл только 13 игр. С ноября голкипера не заявляли на матчи.

Наталья Жирнова

