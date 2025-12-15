Новости спорта

21:28 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Ремпал не поехал с «Салаватом Юлаевым» в Казань на матч с «Ак Барсом»

14:05, 15.12.2025

Нападающий не попал в состав уфимцев на выезд

Ремпал не поехал с «Салаватом Юлаевым» в Казань на матч с «Ак Барсом»
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал пропустит матч с «Ак Барсом» во вторник. Канадский хоккеист не попал в список уфимской команды на выезд в Казань.

Ремпал не поехал на игру с «Ак Барсом» по семейным обстоятельствам, сообщили в пресс-службе клуба.

Матч между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» состоится 16 декабря в Казани в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ Планета».

В начале декабря «Салават Юлаев» разгромил в Уфе «Ак Барс» со счетом 4:1, Ремпал в том матче оформил дубль и отдал два ассиста.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортХоккей БашкортостанТатарстан

Новости партнеров

Читайте также