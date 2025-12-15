Ремпал не поехал с «Салаватом Юлаевым» в Казань на матч с «Ак Барсом»

Нападающий не попал в состав уфимцев на выезд

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал пропустит матч с «Ак Барсом» во вторник. Канадский хоккеист не попал в список уфимской команды на выезд в Казань.

Ремпал не поехал на игру с «Ак Барсом» по семейным обстоятельствам, сообщили в пресс-службе клуба.

Матч между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» состоится 16 декабря в Казани в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ Планета».

В начале декабря «Салават Юлаев» разгромил в Уфе «Ак Барс» со счетом 4:1, Ремпал в том матче оформил дубль и отдал два ассиста.

Зульфат Шафигуллин