Форвард УНИКСа Андрей Лопатин вошел в символическую пятерку тура Единой лиги ВТБ

Фото: Динар Фатыхов

Эксперты Единой лиги ВТБ определили символическую пятерку лучших баскетболистов по итогам игровой недели с 8 по 14 декабря. Об этом сказано на сайте турнира.

От казанского УНИКСа в пятерку вошел Андрей Лопатин. Его команда одержала победу против «Уралмаша» на домашнем паркете, а сам форвард набрал 25 баллов за эффективность, 16 очков, 4 подбора и 3 перехвата. Для Лопатина это уже второе попадание в символическую пятерку в текущем сезоне — ранее он был отмечен по итогам недели с 27 октября по 2 ноября.

В пятерку также попал Александр Платунов из МБА‑МАИ, Мело Тримбл из ЦСКА, Террелл Картер из «Бетсити‑Парма» и Андрей Мартюк из «Зенита».

Напомним, в субботу «Баскет‑холл» впервые принял турнир Winline Basket Cup, и для команды это был дебютный домашний матч в рамках соревнования. УНИКС уверенно обыграл «Уралмаш» со счетом 97:75.



Рената Валеева