Вратарь ПСЖ Сафонов прояснил ситуацию с отсутствием его на командном фото

Российский голкипер французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов выступил с заявлением по поводу своего отсутствия на общекомандной фотографии, опубликованной пресс-службой ПСЖ. Информация была размещена в официальном телеграм-канале футболиста.

Ранее в социальных сетях появилась фотография команды, на которой Сафонов не был виден. При этом на видео с той же фотосессии, опубликованном пресс-службой клуба, вратарь присутствовал.

— Всегда чувствовал себя некомфортно пытаясь поместиться на общих фотографиях. Мое мнение, что если тебя перекрывают на фотке — расслабься и не порть фотографию, — сообщил Сафонов.



Наталья Жирнова