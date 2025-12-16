«Ак Барс» в третий раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев» в КХЛ

«Барсы» оказались сильнее в казанском матче

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» обыграл в Казани «Салават Юлаев» со счетом 6:3 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина в третий раз в сезоне победила уфимцев.

В составе «Ак Барса» голы забили Семен Терехов, Кирилл Семенов, Александр Хмелевский, Дмитрий Яшкин, Артемий Князев и Дмитрий Кателевский. У «Салавата Юлаева» шайбы в активе Дениса Яна, Девина Броссо и Артема Горшкова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее «Ак Барс» переиграл уфимцев со счетом 3:1 и 4:1, но проиграл в Уфе — 1:4. При этом в сегодняшней игре в составе «Салавата Юлаева» не играл нападающий Шелдон Ремпал по семейным обстоятельствам.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 18 декабря в Санкт-Петербурге с местным СКА в 19:30 по московскому времени.



«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)

Голы:

1:0 Терехов (Лямкин, Биро, 05:31)

1:1 Ян (Родуолд, Броссо, 06:26)

2:1 Семенов (Барабанов, 17:17, 4х5)

3:1 Хмелевский (Миллер, Лямкин, 18:49)

4:1 Яшкин (Барабанов, Князев, 33:02)

4:2 Броссо (Ян, Берлев, 37:51, 5х4)

5:2 Князев (Барабанов, Яшкин, 45:48)

5:3 Горшков (57:00, 4х5)

6:3 Кателевский (Фисенко, Карпухин, 57:35)

Зульфат Шафигуллин