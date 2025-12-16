Новости спорта

Билялов не встанет в ворота в «Зеленом дерби»

18:07, 16.12.2025

В заявке числятся Максим Арефьев в старте и вратарь «Ирбиса» Михаил Коновалов в запасе

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» опубликовал заявку на матч регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча состоится в Казани, старт запланирован на 19:00.

Голкипер Тимур Билялов не выйдет на лед, а вместо него в старте Максим Арефьев. В запасе — Михаил Коновалов, выступающий в текущем сезоне за команду «Ирбис».

Команду также не смогут усилить нападающие Владимир Алистров и Никита Дыняк, а также защитник Степан Фальковский. Вместе с тем в состав вернулся форвард Брэндон Биро, пропустивший последние матчи с 25 ноября. Кроме того, в игре примет участие защитник Артемий Князев.

Наталья Жирнова

СпортХоккей Татарстан

