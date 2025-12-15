Минниханов обсудил развитие спорта в республике с главой Минспорта России

Раис Татарстана подчеркнул готовность региона к проведению мероприятий любого уровня

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с министром спорта России Михаилом Дегтяревым. В ходе переговоров обсуждались результаты развития спортивной отрасли Татарстана за 2025 год и планы по проведению международных спортивных мероприятий в 2026—2027 годах, сообщает пресс-секретарь раиса Лилия Галимова.

Особое внимание было уделено развитию инфраструктуры Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

Рустам Минниханов подчеркнул готовность Татарстана к проведению мероприятий любого уровня благодаря развитой спортивной и туристической инфраструктуре.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сегодня в Татарстане физической культурой и спортом занимаются 66,4% населения — более 2,4 миллиона человек. В регионе работает более 12 тысяч спортивных сооружений, за последние 12 лет построено около 1 200 новых объектов. Действуют 144 спортивные федерации, развивающие 146 видов спорта, и 164 спортивные школы, 27 из которых имеют статус олимпийского резерва. В 2025 году в Татарстане построено 18 универсальных спортивных площадок, четыре крытых футбольных манежа, центр фехтования, пять центров настольного тенниса, ледовый дворец. В следующем году планируется завершение строительства центров развития футбола, стрельбы из лука и фигурного катания.

За год республика приняла более 70 крупных спортивных мероприятий, включая национальные чемпионаты и массовые соревнования Timerman и Казанский марафон, собравший свыше 34 тыс. участников. Татарстан также активно развивает спортивные программы для участников добровольческих движений и уделяет особое внимание социализации участников специальной военной операции и членов их семей.



Наталья Жирнова