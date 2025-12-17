Судьба российских фигуристов решится в январе
Международный союз конькобежцев планирует провести очередное заседание своего совета в январе следующего года. Повестка пока неизвестна, однако вероятно обсуждение рекомендаций Международного олимпийского комитета относительно участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях ISU, пишет ТАСС.
Следующее заседание пройдет именно в этот период. Однако конкретных деталей предстоящего обсуждения пока не раскрывается.
«В настоящее время неизвестно, какие конкретно вопросы войдут в повестку января, поскольку это зависит от решений самого совета», — пояснили в пресс-службе ISU.
