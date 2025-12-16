Дембеле стал лучшим игроком года по версии ФИФА

В этом же сезоне он стал обладателем «Золотого мяча»

По итогам 2025 года Международная федерация футбола (ФИФА) определила лауреатов главных наград. Игроком года признан Усман Дембеле, который в этом же сезоне стал обладателем «Золотого мяча».

Среди женщин звание лучшей футболистки получила Айтана Бонмати из клуба «Барселона». Она также удостоена «Золотого мяча» в 2025году. Наставник парижского «ПСЖ» Луис Энрике назван тренером года среди мужчин. У женщин аналогичной награды удостоена Сарина Вигман, возглавляющая сборную Англии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Звание лучшего вратаря среди мужчин получил Джанлуиджи Доннарумма, выступающий за «Манчестер Сити». Среди женщин эту награду завоевала Ханна Хэмптон из лондонского «Челси».

Премию Ференца Пушкаша, вручаемую за самый красивый гол года, получил Сантьяго Монтиэль из аргентинского клуба «Индепендьенте». Премия имени Марты, отмечающая выдающийся женский гол, присуждена Лизбет Овалье — за мяч, забитый за мексиканский клуб «Тигрес» (в настоящее время футболистка выступает за американский «Орландо Прайд»).

Наталья Жирнова