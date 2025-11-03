Равиль Сабыр: «Любой режиссер, который ее читает, говорит: «О, я это буду ставить»

Писатель презентовал первый драматургический сборник

На презентации Равиля называли «самым высоким и тяжелым драматургом». Фото: Артем Дергунов

Писатель и журналист Равиль Сабыр презентовал в «Литературном кафе» свой первый сборник пьес «Папоротника горькие плоды»/«Абага алмасы ачы була». Пока что ни одну из его драматургических работ не ставили в Казани. Но кто знает, возможно, в этот раз звезды наконец сойдутся? А пока работы «челнинского альметьевца» показывают в Заказанье и Закамье, а особенно его любят народные театры.

«Татары любят читать пьесы»

— Помню, как худой высокий парень приходил к нам со своими одногруппниками в редакцию «Татарстан яшьләре». Он мне показался суровым, хоть и молодым: вручил мне свою статью и начал: «Почему вот это место поменяли, почему убрали слово?», — вспомнила журналистка Насима Садыкова.

С тех пор уроженец деревни Топасево Мензелинского района закончил журфак, проработал во множестве татарских и русских изданий, возглавлял литературный журнал «Аргамак» и пресс-службу администрации Набережных Челнов, был завлитом Челнинского театра, в 2015-м переехал в Альметьевск и начал трудиться в «Татнефти».

— Я сегодня самый счастливый человек, — говорил на презентации Сабыр, отмечая, что, конечно, пьесы пишут для театров, но еще режиссер Марсель Салимжанов указал, что для постановки нужна и пьеса, и литература. — Я думаю, в сборник вошли такие пьесы. Как говорил Туфан Миннуллин, наш народ, помимо просмотра спектаклей, любит читать и их тексты. Пока я ехал сюда, мне многие звонили и просили книги привезти, потому что в районе купить их проблемно.

— Я не помню, что в этом кафе когда-либо презентовали драматургические сборники, — отметил Газинур Морат, пошутив, что считает Сабыра «самым высоким и тяжелым драматургом». — На его пьесы сходу обратили внимание режиссеры, сходу решили их ставить. Он в этой сфере пионер, потому что пишет, ломая все традиции.

Редактировал книгу Вахит Имамов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Хватит ли духу у Казани?

В августе 2023 года у Сабыра вышел в Татарском книжном издательстве детектив «Фәхрине үтереп ташладылар», в июле прошлого года издали его перевод, под названием «Чисто татарское убийство», включив роман в сборник «Нельзя отключать солнце» наряду с шестью рассказами. Ранее Альметьевский театр доверил режиссеру Александра Далматову его сценическую постановку, а он сделал из него киноспектакль. Позже, вспоминает Сабыр, гендиректор телеканала ТНВ Ильшат Аминов сказал ему: вы сделали большое дело, такой спектакль в Казани поставить не получилось бы.

— Это для Челнов совсем другая книга, — добавила экс-депутат Госсовета РТ Сурия Усманова. — Он же описал времена суверенитета в нашем городе, я читала книгу и узнавала людей. А потом вышла новость, что будет спектакль. Я сначала подумала, что будет даже кино. Альметьевские оказались смелыми, я думала, что его порежут, а потом я посмотрела по телевидению — многое осталось.

Редактор Вахит Имамов напомнил, что знает автора уже 30 лет, а полюбился он челнинцам пьесой «Абага алмасы ачы була» («Папоротника горькие плоды»):

— Равиля Сабыра можно поставить в Казани, но готова ли Казань? Хватит ли духу у труппы?

Сурия Усманова. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Самая несчастливая пьеса и другие

В сборник вошло пять пьес, хотя автор предложил 13, но выборку сделало издательство, не взяв, например, «Иртәгә дә таң атыр» («И завтра наступит рассвет») с тремя вариантами финала.

Начинается книга с «Папоротника», премьера спектакля прошла в 2010 году: его поставил челнинец Фаиль Ибрагимов.

— Я ездил в Агрызский район, где познакомился с дедушкой, который в 85 лет получил паспорт, — рассказал Равил Сабыр. — Он участник войны, всю жизнь работал в колхозе, получал зарплату, пенсию, ходил на выборы. Эта бесправность меня задела, а поговорить с ним не получилось, потому что в глазах у него я видел страх. И я решил написать повесть, где дедушка и журналист всю ночь разговаривали. И тут впервые объявили конкурс «Новой татарской пьесы».

Сабыр на тот момент подходил под возрастной ценз (35 лет) и сдал две пьесы. Мелодрама «Земфирәкәй, сылуым, аппагым!» получила первую премию, а «Папоротник» прошел не замеченным. Показывая его режиссерам и авторам, автор текст доработал. Спектакль в Челнах перестали играть после трагической смерти актера Фаниса Сахабутдинова, но сохранилась запись, которую регулярно показывают по ТНВ.

Спектакль «Хаят». предоставлено пресс-службой Челнинского драматического театра

Потом театр переехал в новое здание — и спектакль по просьбе зрителей и актеров возобновили. Его дважды выдвигали на Тукаевскую премию.

Еще одна пьеса — «Сигезле бию». Название указывает на танец «восьмерка», переводят его как «Белый танец», поскольку там играют 8 актрис. Произведение было написано по мотивам пьесы «Прекрасное воскресенье для пикника» Теннеси Уильямса, в которой татарский драматург увеличил число героинь вдвое и вообще все сделал по-своему, потому что американский автор просто так в Челны не переносился. Ставили пьесу также в Атнинском и Альметьевском театрах.

— Очень много ставят в народных театрах, потому в них дефицит мужиков, им это очень на руку, — объясняет Сабыр.

«Яшел һәм кызыл» («Зеленое и красное») написана по мотивам незаконченной пьесы Фатиха Амирхана «Хаят». Это первый опыт работы Сабыра с театром — в Челны, вспоминает автор, тогда приезжали московские критики, а главную роль играла синхронистка.

Есть в сборнике переводная пьеса бельгийской Амели Нотомб «Косметика врага». Наконец, можно прочитать пьесу «Теләк» («Желание»), которую Сабыр называет самой несчастливой:

— Любой режиссер, который ее читает, говорит: «О, я это буду ставить». Но потом что-то случается. Так было в Челнах, Оренбурге, Уфе.

По словам автора, он может издать еще два сборника пьес. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В частности, ее мог поставить главный режиссер Камаловского театра Фарид Бикчантаев, которому сейчас Сабыр вновь отправил новую, никем не читанную пьесу. Драматург вспоминает, что в Камаловском на «Хаят» в свое время не нашлось актрисы, «Абага» хотел ставить Ильдар Хайруллин, но ее тема пересекалась с «Немой кукушкой» Зульфата Хакима.

— Я прикидывал, что у меня есть материал на два сборника, — резюмирует писатель. — И уже намекнул издательству, что если у них есть проблемы с интересными произведениями, то я могу это исправить.