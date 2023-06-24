«Белый танец»: самая популярная пьеса Равиля Сабыра

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 43-я

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Сигезле бию»/«Белый танец» 2011», youtu.be/NFSSScbpoQ4, автор: «Чаллы театры»

Разбираем одну из самых популярных современных татарских пьес. «Сигезле бию» Равиля Сабыра поставили три татарских театрах, с ходу обеспечив работой множество актрис республики. Челнинский (а ныне альметьевский) журналист написал ее по мотивам пьесы «Прекрасное воскресенье для пикника» Теннеси Уильямса, увеличив количество героинь вдвое.



Миссисипи и Мензелинск

Уильямс родился в штате Миссисипи, потом жил в Миссури, где работал его отец. В 16 лет он получил третью премию и пять долларов за эссе «Может ли хорошая жена быть и приятелем?» в журнале The Smart Set. Он учился в местном университете на журналиста и тогда же активнее стал писать и публиковаться, в частности написав пьесу «Верное слово — красота». Работал на фабрике Международной обувной компании, окончил Айовский университет со степенью «бакалавр искусств», учился в театральной мастерской при Новой школе в Нью-Йорке. Широкое признание он получил благодаря пьесе «Трамвай «Желание». Постоянно менял место проживания — от Нью-Орлеана до Барселоны. Умер от попадания в дыхательные пути колпачка от пузырька с глазными каплями, судмедэксперт указал, что причина — передозировка алкоголя и медикаментов.

«Прекрасное воскресенье для пикника» Уильямс написал в 1979-м. В 1980 году, кстати, он представил «Дневник Тригорина», адаптацию чеховской «Чайки». «Прекрасное воскресенье...» — это история двух не очень молодых женщин. Одна, Боди, хочет выдать Дотти за своего брата-близнеца, а та ждет звонка от любимого, у которого вчера была помолвка, о чем сообщает Элена. Добавим сюда сумасшедшую соседку Софи — и атмосфера получается безрадостная.

Равиль Сабиров родился в селе Тупач Мензелинского района. После школы поступил на факультет журналистики КГУ, в 1991-м опубликовал первый рассказ, работал во множестве газет и журналов, публиковался и в других изданиях. Также трудился в пресс-службе администрации города Набережные Челны, был заведующим литературным отделом Челнинского драматического театра, восемь лет уже редактирует корпоративную газету «Нефтяные вести» «Татнефти». К пьесам он подступился лишь в 2004-м, его «Земфирәкәй, сылуым, аппагым!» стала лауреатом конкурса «Яңа татар пьесасы». Поставленная в Челнах по его тексту «Абага алмасы ачы була» дважды выдвигалась на Тукаевскую премию.

Челны — Атня — Альметьевск

Сабыр, который также адаптировал для Челнов роман «Хаят» Фатиха Амирхана (по собственному признанию, оставив от первоначального материала 30 процентов), объяснял написание нового варианта тем, что американскую пьесу невозможно было поставить в каноническом виде по-татарски, ведь она рассказывала о другой жизни. Вместо четырех женщин у него появились восемь, изменилась сюжетная линия.

Название «Сигезле бию» указывает на танец при участии четырех парней и четырех девушек. В русской версии оно стало звучать «Белый танец». Обратите внимание, как его показывает на видео ансамбль консерватории — здесь также восемь девушек.



Получается своеобразный вумен-бэнд. Пьеса начинается также, как у Уильямса. Преподавательница Лейла делает упражнения для талии и ждет звонка от Роберта, который ее предал. Есть соседка Сайда, она жарит кур, работает продавщицей на базаре и знает об измене, а потому постоянно говорит о замечательном брате Саиде, с которым они ездят на озеро Печали (у американца — озеро Разбитого сердца). А еще он надежен в «длинной дистанции», жизни.

После долгого диалога появляются подружки Лейлы, тусовщицы Эля и Гуля (Элена раздвоилась). Неожиданно заявляется бабушка Нурлыбаян (Софи постарела), которая пугающе молчит или говорит о трагедиях блокады.



А потом, почти без пауз, в дверях обнаруживаются: разъяренная хозяйка квартиры Зухра; Марьям, подруга и советчица Лейлы; мать Лейлы, водительница трамвая суровая Люция Гумеровна.

У каждой есть моменты, когда она может показать весь актерский талант. У каждой есть в некотором смысле история, с которой можно ассоциировать себя зрительница. Но внезапно людей на сцене становится столько, что ближе к середине спектакля Лейле даже приходится объяснять, кто есть кто. К 49-й минуте появляется баян, и актрисы начинают танцевать, чтобы найти что-то общее в своем отчаянии и конфликтности. А это значит, что теперь они значительную часть спектакля проведут в воспоминаниях и статике.



В Челнах в 2010 году пьесу поставил главный режиссер Фаиль Ибрагимов. Она с ходу была признана лучшей премьерой сезона. Потом ее показал Атнинский театр, назвав «Күбәләкләр җилгә оча» (режиссер Рамил Фазлиев, название переводится как «Бабочки летят на ветер»). А потом «Сигезле бию» как «Танец любви» сделали в Альметьевском театре в версии челнинского режиссера Булата Бадриева. Автор объяснял востребованность пьесы просто: в ней целых восемь ролей для актрис. А в театрах занято много женщин средних лет, ролей для них не хватает.