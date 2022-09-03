«Хаят»: Равиль Сабыр по мотивам Фатиха Амирхана

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 20-я

Фото: Кадр из видео спектакля

Столкновение кадимистов и джадидистов произошло в 2007 году на сцене Челнинского драматического, где была поставлена написанная по мотивам (!) повести Фатиха Амирхана «Хаят» пьеса Равиля Сабыра.

На сцене райкома



Первый драматический кружок в Набережных Челнах возник в ноябре 1918 года, артисты выступали в кинотеатре на улице Центральной, после фильмов. В 1952-м они обосновались в доме культуры, в 1962-м показывали «Голубую шаль» в Кремлевском дворце съездов. После этого произошло обновление в связи со строительством завода: в 1976-м татарский театр создали при ДК «Энергетик», профессиональным он стал в 1990-е, через год обосновавшись в помещении Автозаводского райкома КПСС. Отсюда на долгое время в планах сценографов здесь утвердилась треугольная сцена.

В это время, в 2007 году, здесь появился спектакль «Хаят». Вырос он из одноименного произведения, которое Фатих Амирхан начинал писать как повесть. При этом опубликована была в то время только первая часть (вторую институт имени Ибрагимова обнаружил только в 2016-м). Вторую писатель забросил, отчасти — из-за смерти товарища, Габдуллы Тукая. Однако был некий «план сюжета». По предложению режиссера театра Булата Бадриева журналист Равиль Сабиров написал на основе первой части и плана пьесу «Зеленое и красное». Это сейчас Сабыр — видный драматург, а тогда ему, по сути, было оказано большое доверие, выведшее автора на большую сцену.

Треугольник и философия



«Хаят» — это, с одной стороны, любовный треугольник, в котором на сердце Хаят претендуют два брата, мулла Салих из старометодного медресе (кадимист) и новометодник, джадидист, студент Московского университета Гали. Это люди двух разных ментальностей. Один — из эпохи закрытой религиозной общины, сохранившей язык, традиции, культуру, но контрастирующий с началом XX века. Другой — стремящийся к европейскому, русскому, но при этом явно теряющий что-то свое, родное.

25-летний Амирхан сталкивает таким образом консерваторов и европоцентристов, при этом автор сам, безусловно, находится на стороне последних. У истории есть якобы реальные прототипы. Сабыр признавался, что от повести «Хаят» у него осталось процентов 30, также на него повлиял рассказ Гаяза Исхаки «Татар гакылы», откуда он воспроизвел фрагмент с болезнью Хаят.

Надо сказать, что спектаклей на тему дореволюционного татарского города в это время ставилось немного. Основная тема татарского театра, говорящая о той эпохе, все-таки деревня. С другой стороны, челнинская «Хаят» — это мелодрама. Ее спокойно можно смотреть, не погружаясь в исследования метаний татарского общества начала XX века.