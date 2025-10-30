Казанский «Метроэлектротранс» недосчитается более 10 миллионов рублей из-за строительства второй ветки метро

Эту сумму ему обязано будет возместить АО «Казметрострой»

Фото: Дмитрий Зайцев

Последнюю станцию пока что единственной ветки казанского метрополитена — «Дубравная» — закроют на 22 дня, с 3 по 25 ноября. За это время АО «Казметрострой» планирует завершить работы по разработке перегона между ней и пересадочной на вторую ветку метрополитена. В свою очередь МУП «Метроэлектротранс» готовится потерять более 11 миллионов рублей, но не унывает — из-за обязательства «Казметростроя» вернуть выгоду, чья потеря вызвана строительством метро. Подробнее — в материале «Реального времени».

Чтобы появилось метро — нужно потерпеть

Транспортный дискомфорт из-за закрытия станции метро «Дубравная» коснется около 12 000 пассажиров, которые ежедневно ею пользуются, — теперь их будет ждать «Проспект Победы». Вместе с этим, по словам директора МУП «Метроэлектротранс» Айдара Абдулхакова, из подвижного состава уберут один поезд, однако время ожидания между поездами останется прежним — пять минут.

Дмитрий Зайцев / realnoevremya.ru

— Мы заканчиваем проходческие работы на участке второй линии метрополитена. Все тоннели от станции метро на Сахарова построены, и нам остался небольшой участочек в 40 метров под первой линией метрополитена, — рассказал генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов.

По его словам, закрытие станции необходимо для обеспечения безопасности при проведении работ. Как отмечает Рахимов, под действующей линией метрополитена необходимо будет проложить еще два тоннеля.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— В Казани такого еще не было. Мы проходили только под железной дорогой, но технологии нам известны, мероприятия разработаны, «Казметрострой» полностью готов по наличию материалов, машины проверены. Просим потерпеть пару недель, и, надеюсь, в ближайшее время жители получат еще одну линию метрополитена, которая обеспечит пассажиропоток, — уточнил Рахимов и добавил, что его компания уж точно обеспечена работой на ближайшие 15 лет.

Ориентировочная сумма потерь и возмещения составит около 11,325 млн рублей

Как отметил Рахимов в разговоре с «Реальным временем», станция второй ветки будет проходить ниже существующей — поэтому станция на Фучика будет оборудована эскалаторами.

— Оставшиеся три станции (в сторону РКБ, — прим. ред.), скорее всего, будут расположены около Деревни Универсиады, в районе ДРКБ, а третья — в районе жилмассива Гаилэ.

По словам генерального директора МУП «Метроэлектротранс» Айдара Абдулхакова, 22 дня простоя станции обернутся вполне поправимыми финансовыми убытками.

— Раз «Казметрострой» приносит неудобство со строительством метрополитена и у нас есть потери, а мы как коммерческая организация, то и возмещать будут они, — заявил Абдулхаков журналисту «Реального времени».

По его словам, ориентировочная сумма потерь и возмещения составит около 11,325 млн рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Вторую линию казанского метро планируют запустить до 2030 года

Напомним, Абдулхаков говорил, что первую очередь второй линии казанского метро планируют запустить до 2030 года. По его словам, дата введения метро в эксплуатацию зависит от финансирования и возможностей бюджета.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее в Минстрое Татарстана заявляли, что вторая ветка казанского метрополитена — от улицы Фучика до улицы Сахарова — откроется раньше, в 2027—2028 годах.

— При сегодняшних объемах финансирования наиболее предпочтительная [дата сдачи] — 2027—2028 годы. Самый оптимистичный вариант — 2028 год. Надо потерпеть, может, денег появится больше, тогда быстрее будет, — говорил в июле замминистра строительства республики Ильшат Гимаев.