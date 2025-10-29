Новости общества

С 3 ноября станцию метро «Дубравная» временно закроют

10:40, 29.10.2025

По предварительным данным, работы продлятся около месяца

Фото: Динар Фатыхов

С 3 ноября станция метро «Дубравная» будет временно закрыта в связи со строительством новой ветки метро. По предварительным данным, работы продлятся около месяца, сообщает мэрия Казани.

Пассажиры, планирующие поездки в этом направлении, могут воспользоваться альтернативными маршрутами. Добраться до станции «Проспект Победы» можно на следующих автобусах и троллейбусах:

Автобусы: №5, 18, 30, 31, 34, 68.

Троллейбусы: №5, 9, 12 от остановки «Улица Юлиуса Фучика».

Автобус №90 от остановки «Станция метро Дубравная».

Анастасия Фартыгина

