Университетский Фонд им. Лобачевского поможет вырастить технологический стартап

Как работает Фонд Лобачевского и какие проекты он поддерживает: уколы без боли, предупреждение о пешеходах на переходе, очистка сточных вод

Университетский венчурный фонд им. Лобачевского работает недавно. Несмотря на то, что с начала его деятельности прошло совсем немного времени, ряд ярких технологических стартапов уже получили возможность дальнейшего роста. «Реальное время» рассказывает о некоторых проектах, которые совместно с фондом развиваются сейчас в России и Татарстане. Это, к примеру, устройство для самостоятельного проведения инъекций на дому, интеллектуальная дорожная система для спасения жизней, реагент для очистки бытовых и промышленных стоков. Управляющий партнер и стейкхолдер фонда — технопарк «Идея». Генеральный директор технопарка «Идея» Диас Сафин рассказал нашему изданию о том, как работает фонд и что нужно, чтобы получить его поддержку. Основатели поддержанных стартапов поделились своим опытом работы с фондом. Подробности — в материале.

«Наша цель — поддержать переход от созданного продукта к масштабированию бизнеса»

Инновационный технопарк «Идея» — управляющий партнер Университетского венчурного фонда им. Лобачевского. Фонд поддерживает стартапы в сфере технологического предпринимательства, достигшие среднего уровня зрелости технологии — это значит, что должен быть готовый прототип, который успешно интегрирован, продемонстрировал свою полезность и готов к продажам. Компании, прошедшие отбор, получают инвестиции на развитие — до 40 млн рублей.

Фонд начал работать в 2024 году. В первый год работы положительное решение Инвестиционного комитета получили три проекта.

С начала 2025 года в фонд поступило 130 заявок, на момент 1 октября Инвестиционным комитетом фонда поддержано шесть проектов. Кроме того, ведется подготовка к технологической экспертизе еще нескольких десятков проектов.

— По каким главным критериям отбираются проекты?

— В первую очередь в направления для инвестирования включаются проекты из шести отраслей:

разработка ИИ,

новые технологии для аграрной и пищевой промышленности,

робототехника и машиностроение,

энергосбережение и новый транспорт,

химия природного сырья и полимерных материалов,

микроэлектроника и приборостроение.

Наша основная цель — поддержать переход от созданного продукта к масштабированию бизнеса. От мелкой опытной серии до промышленной реализации проекта. Фонд предоставляет средства в форме конвертируемого займа до 40 млн рублей.

— Кто может получить инвестирование в университетском фонде? Для этого нужно обязательно работать в периметре вуза?

— Получить инвестиции могут компании, созданные студентами или сотрудниками вузов или созданные университетской стартап-студией. Обращу особое внимание на то, что поддержать мы можем не только действующего студента или аспиранта, но и выпускника вуза, если он принимал участие в университетском стартапе не более чем за три года до начала их участия в университетском стартапе.

— Как проходит отбор? Сложно попасть в число поддержанных проектов?

— Чтобы получить поддержку Университетского венчурного фонда им. Лобачевского, надо подать заявку на официальном сайте фонда. С вами свяжется инвестиционный менеджер, с которым вы в дальнейшем будете работать по своей заявке.

Отбор состоит из трех этапов. Первый — презентация проекта. Второй — внутренняя проверка проекта и структурирование сделки. Третий — принятие решения Инвестиционным комитетом фонда.

— Что, кроме финансовой поддержки, получает стартап?

— Если решение положительное, вы получите инвестиции, PR-поддержку, доступ к инфраструктуре технопарка на льготных условиях. Если же решение отрицательное (такое тоже случается), этот опыт все равно станет для вас положительным: это хороший нетворкинг. Получение экспертной оценки поможет улучшить проект, доработать его и выйти на новый уровень.

— Ведет ли фонд международное взаимодействие?

— Мы стараемся вывести те проекты, которые были нами проинвестированы, на зарубежные рынки. В частности, сотрудники фонда и технопарка «Идея» участвовали в выездных мероприятиях, например в GITEX Global в Дубае и в конференции LEAP в Эр-Рияде. Там были представлены наши проекты «Смарт Си» и «Доброхим». Стараемся активно масштабировать этот бизнес в рамках активного развития российских технологических стартапов в сторону Ближнего Востока.

Сейчас в этом регионе в фокусе как раз и находятся эти направления: ИИ, промышленные роботы, водоочистка, биотехнологии, электроника, энергосбережение.

Налаженные нами связи создают почву для инвестиций, совместных предприятий и пилотных внедрений в одной из самых быстрорастущих технологических зон мира. С ведущими венчурными игроками этого региона, а также с индийскими коллегами проводятся совместные акселерационные программы.

«КомарикПро»: для тех, кто боится уколов

Российские инженеры при поддержке Университетского венчурного фонда «Лобачевский» и технопарка «Идея» организовали серийное производство устройства, которое помогает людям в домашних условиях делать себе уколы — подкожные и внутримышечные. По данным исследований, 74% россиян боятся уколов, при этом 63% минимум раз в год сталкиваются с необходимостью их делать. Самостоятельно справиться с этим умеет далеко не каждый, поэтому необходимость разработки устройства, которое поможет в этом, назрела давно.

Персональное и автоматизированное, удобное и безболезненное, оно выручает тех, кому назначен курс инъекций. При этом не нужно вызывать на дом медсестру или самим являться в поликлинику: при помощи «КомарикПро» с уколом справится любой.

Аппарат работает автоматически — внутрь него нужно поместить шприц с заранее набранным лекарственным препаратом, закрыть корпус и приложить к месту укола. предоставлено пресс-службой технопарка "Идея"

Аппарат работает автоматически — внутрь него нужно поместить шприц с заранее набранным лекарственным препаратом, закрыть корпус и приложить к месту укола. Инъекция происходит по одному нажатию кнопки. Можно настраивать скорость введения лекарства и глубину введения иглы. Специального обучения не нужно, но если требуется консультация — медсестра проведет ее по телефону или в мессенджере.

Устройство уже можно купить в интернет-магазине компании, на маркетплейсах и в нескольких крупных аптечных сетях. Производство находится в Москве, там же работает отдел НИОКР. Одним из стейкхолдеров проекта является технопарк «Идея», инвестором и партнером — Университетский венчурный фонд им. Лобачевского. Кроме того, поддерживают компанию Фонд «Сколково» и Московский инвестиционный кластер.

Генеральный директор медтехкомпании «Комарик» Артур Загитов рассказал «Реальному времени» о том, как проходит сотрудничество с Фондом им. Лобачевского:

— Когда мы начали взаимодействие с фондом, наша компания уже завершила НИОКР и была на предрыночной стадии развития. Мы как раз искали средства на то, чтобы выйти на рынок. Для фонда наш проект был интересен еще и тем, что мы работаем в подходящем направлении — производим медицинские гаджеты. Работа пока проходит в два этапа. Первым траншем мы получили 1,4 миллиона рублей на запуск продаж, успешно прошли этот этап и подписали второй транш. На втором этапе, рассчитанном на 15 месяцев, в мае нынешнего года были выделены 14,6 миллиона рублей. Основные инвестиции направляются на расширение производства, увеличение продаж, маркетинг и PR. Также часть средств уходит на участие в профильных выставках и конференциях. Производственная площадка находится в Москве, а в Казани работает наш отдел поддержки клиентов. Стартапам всегда нужны деньги — это очевидно. Но не менее важно, на каких условиях мы их получаем. Условия работы с фондом вполне приемлемы. Инвесторы проявили гибкость, и у нас получились конструктивные отношения. Кроме этого, коллеги из фонда активно поддерживают наш проект. Они знакомят нас с полезными людьми и компаниями, продвигают проект в медиа и приглашают на совместные выставки.

Артур Загитов: «Стартапам всегда нужны деньги — это очевидно. Но не менее важно, на каких условиях мы их получаем».

ICrosswalk: спасение жизней на дорогах

Компания «Смарт Си» — производитель систем интеллектуального управления дорожным трафиком. Компания зарегистрировала уже пять патентов на изобретения и реализовала 490 проектов по всей стране. Теперь она развивает вместе с Фондом «Лобачевский» проект ICrosswalk, предназначенный для спасения жизней и здоровья пешеходов на российских дорогах.

Программно-аппаратный комплекс, разработанный компанией, позволяет определять наличие пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах и сообщать об этом водителям. Машинное зрение определяет человека как пешехода, считывает траекторию и направление его движения, анализирует в том числе и видеоизображение с камер.

Программно-аппаратный комплекс, разработанный компанией, позволяет определять наличие пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах и сообщать об этом водителям. предоставлено пресс-службой технопарка "Идея"

В комплекс входят: локальный сервер, оснащенный системой встроенного искусственного интеллекта, прожекторы освещения зоны пешеходного перехода, табло «Пешеход», которое загорается красным при наличии человека на «зебре», светодиодный дорожный знак и система видеодетекторов.

Система распознает не только наличие пешеходов, но и самокаты, и велосипеды, и автомобили, и реагирует на животных, и даже может быть настроена на фиксацию нарушений ПДД. Это решение совместимо с большинством отечественных систем управления дорожным трафиком, может быть оснащено удаленным мониторингом. К настоящему времени комплекс внедрен уже в 31 регионе Российской Федерации, включая Татарстан.

Генеральный директор «Смарт Си» Илья Анисимов рассказывает «Реальному времени»:

— Про Фонд им. Лобачевского мы узнали от наших партнеров. Для нас было особенно интересно, что фонд университетский — а значит, в нем есть четкое понимание того, как работает университетская наука и какие стартапы выходят из вузовской среды. От проявленного интереса до сделки прошло около 8 месяцев, но это нормальный период времени для инвестиций. Общение было приятным, легким, сразу видно, что в фонде работают высококвалифицированные сотрудники. Подготовка пакета документов была несложная, сотрудники фонда оказывали консультативную поддержку. Все было сделано быстро и без большого числа переделок. Фонд проинвестировал в нас максимальную сумму, разбили ее на два этапа. Средства пошли на несколько целей — это поддержка команды разработчиков, покупка комплектующих для текущих контрактов, доработка программных модулей для нашего нового продукта. Деньги — это, конечно, важно, но не менее важно для нас развивать GR-направление. Ведь мы на 100% работаем с муниципалитетами и регионами — то есть с лицами, принимающими решения. С этой коммуникацией нам тоже помог Фонд им. Лобачевского. Мы поставили два пилотных проекта в Казани и вблизи Раифского монастыря, сейчас собираем данные об изменении ситуации на пешеходных переходах. Видим положительную динамику. Потребности стартапов понятны — финансовые средства и помощь в выходе на рынок. Именно в этом нам и помог Фонд им. Лобачевского. Важно сказать, что после первого инвестиционного этапа фонд вошел в капитал нашей компании, и теперь мы уже партнеры!

«Доброхим»: очистка сточных вод

Стартап «Доброхим» при поддержке Университетского венчурного фонда им. Лобачевского решает важную экологическую задачу: производит реагент для очистки сточных и природных вод.

До 55% сточных вод в России не соответствуют современным стандартам. При этом рентабельных решений для малых объемов сточных вод (до 1 000 кубических метров в сутки) пока нет. Сталкиваются с этой проблемой компании из различных секторов экономики: нефтегазового сектора, металлургии, городской энергетики (системы охлаждения ТЭЦ). Полезно решение будет даже для общественных бассейнов.

Представляемый реагент — феррат натрия. Он окисляет загрязняющие вещества и вместе с ними выпадает в осадок. Для полной очистки стоков нужна небольшая его концентрация, а побочных токсичных продуктов не образуется, так что реагент можно использовать и в системах бытовой водоподготовки.

Компания уже получила патент на устройство установки, в которой используется феррат натрия. предоставлено пресс-службой технопарка "Идея"

На период с 2027 по 2029 год запланировано лицензирование, масштабирование производства и внедрение в 180 производственных систем по всей стране, в странах СНГ и BRICS. Анна Коняшина, генеральный директор ООО «Доброхим», рассказывает об опыте взаимодействия с фондом:

— Мы познакомились с Фондом Лобачевского на Российском Венчурном Форуме в Казани. До тех пор мы взаимодействовали с инвестором, готовым нас выкупить. Но мы не хотели продавать проект. Поэтому предложение фонда подать заявку на поддержку в качестве университетского стартапа было для нас очень актуальным. Команда фонда работает клиентоориентированно: коллеги тщательно подходили к оформлению документов, подсказывали, оперативно помогали, в режиме ВКС решали возникающие вопросы. Мы получили поддержку в три этапа. В первую очередь на эти средства организовываем сборочное производство оборудования и масштабируем производственную часть. На момент, когда мы пришли в фонд, у нас был готов промышленный прототип, а к сегодняшнему моменту уже начались продажи. Такие фонды очень способствуют развитию отечественных технологических стартапов. Ведь грантов хватает на то, чтобы развить проект до определенной ступени зрелости — провести пилотные испытания, создать прототип оборудования, подтвердить гипотезу, получить ответ от рынка. Но дальше на то, чтобы от этого шагнуть к реальным продажам, нужны деньги, потому что заказчики не готовы платить авансом. Средства на запуск производства могут появиться только от инвестиций. Поэтому, конечно, такие фонды, которые поддерживают стартапы с научной базой, университетские проекты, — это очень ценно! Без этих инвестиций мы бы не смогли так активно развиваться, как сейчас. Эта поддержка помогла нам сделать шаг от MVP к реальному образцу!

Компания уже получила патент на устройство установки, в которой используется феррат натрия. Проект получил гранты «Сколково» и ФСИ, победил в конкурсе BRICS Solution Awards 2024, вошел в топ-100 конкурса «Сильные идеи нового времени» в номинации «Экологическая инициатива». Пилотные внедрения в крупных нефтяных компаниях прошли успешно. К сегодняшнему дню пилотные испытания продолжаются в сфере гальванического производства (более 75 предприятий в России), производстве электротехнического оборудования и в системе городских водоканалов.



