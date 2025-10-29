113 млрд безвозмездно: Татарстану помогли ВЭБ.РФ и трансферты Силуанова

Депутаты приняли в первом чтении проект бюджета РТ на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов, после чего внесли правки в финансовый закон этого года

«Важно сказать, Татарстан впервые в этом году получил безвозмездные поступления на 113 млрд рублей. За что спасибо нашему раису, Минфину и правительству, что смогли привлечь такие средства», — обрадовал сегодня депутатов на заседании Госсовета глава бюджетного комитета Леонид Якунин во время оглашения обоснования поправок в бюджет республики на 2025 год. Минфин РФ выделил безвозмездные трансферты на 28,9 млрд рублей, остальное — от ВЭБ. РФ и других госкорпораций, что, вероятно, и помогло закрыть «нефтегазовую дыру». Проект бюджета РТ на 2026-й и плановый период 2027—2028 годов в первом чтении принят без сюрпризов: нефтяных денег все меньше. Подробнее — в материале «Реального времени».

«В последнее время ощущается определенный напряг»

Проект бюджета Татарстана на 2026 год сверстан по новым сценарным условиям. Суть изменений — в плавном снижении нефтегазовых доходов в казне. Эта модель заложена на перспективу трех лет. Слезать с «нефтяной иглы» регионам-донорам приходится под давлением геополитической ситуации. И это не могло не беспокоить депутатов Госсовета во время обсуждения проекта бюджета на 2026-й и плановый период 2027—2028 годов в первом чтении.

— Уважаемый Марат Джаудатович, налог на прибыль — все-таки это один из базовых и серьезных источников доходов. Но в последнее время ощущается определенный напряг, — с тревогой заметил депутат Марат Галеев во время сессии. — Каковая доля нефтяных денег в бюджете 2025 года? Какая часть ожидается в бюджете 2026-го? — спросил он у министра финансов РТ после представления проекта бюджета.

Оказалось, Минфин РТ подошел предельно консервативно к оценке будущих нефтегазовых доходов. Ведомство заложило небольшое снижение сборов от нефтяных компаний по налогу на прибыль на 2026 год. По словам министра финансов, их доля в общем объеме поступлений сократится с 30 до 25%. То есть если в этом году ожидается 38 млрд рублей, то в будущем — около 32 млрд рублей.

— До конца года ожидаем поступлений на 128 млрд рублей [от налога на прибыль]. Если смотреть долю нефтяников, то она составит порядка 30%. В следующем году план по налогу на прибыль — 130 млрд рублей. Наш анализ показывает, что доля нефтяников составит порядка 25%, — рассказал Марат Файзрахманов. Вероятно, тенденция по вымыванию нефтегазовых доходов из региональных бюджетов и предопределила их перекройку.

Сборы от НДФЛ превысят налог на прибыль на 100 млрд рублей

Как следовало из доклада министра финансов, основным доходным источником становится НДФЛ. По словам Марата Файзрахманова, поступление по этому налогу прогнозируется в сумме 236 млрд (из них 165 млрд — в бюджет республики). То есть доходы ожидаются почти в полтора раза больше, чем по налогу на прибыль. Последний долгое время являлся фундаментом регионального бюджета, но теперь уступает свои позиции. Его удельный вес в собственных доходах составит 42%, уточнил глава Минфина Татарстана.

В результате перераспределения налоговых источников 95% акцизов на алкоголь поступит в регионы. Татарстан запланировал получить 51 млрд рублей (в бюджет республики — 49 млрд). Остальное «доберут» за счет налога на имущество организаций в сумме 45 млрд рублей, налог на совокупный доход прогнозируется в сумме 38 млрд рублей плюс 8 млрд рублей по транспортному налогу. В проект бюджета не включены целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета. Цифры станут известны после второго чтения. Хотя федеральный Минфин в Госдуме говорил, что средства были распределены еще в сентябре. Данные объемы будут учтены поправками ко второму чтению.

Образование в лидерах бюджетных расходов

Расходы бюджета выросли в связи с социальными задачами. На них придется почти 90% затрат. На первом месте — образование. В 2025 году объем расходов консолидированного бюджета достигнет 201 млрд рублей. На втором — здравоохранение с бюджетом 142 млрд рублей, на третьем — ЖКХ с общей суммой расходов в 37 млрд рублей.

Превалирование расходов на образование министр финансов объяснил расширением сети учреждений образования, ростом учащихся, увеличением расходов на содержание воспитанников кадетских интернатов и на повышение заработной платы.

В итоге доходы бюджета на 2026 год составят 498,2 млрд рублей, расходы — 512 млрд рублей, дефицит — 13,8 млрд рублей.

Про турналог и деньги на ремонт медтехники

Депутат Ирина Терентьева поинтересовалась, какие сборы дает туристический налог. С 1 января он действует в Казани, в Спасском, Верхнеуслонском и Зеленодольском районах, но с будущего года заработает во всех. Оказалось, в первый год местные бюджеты получили 80 млн рублей. «В бюджете на 26-й год прогнозируем поступление 270 млн рублей», — сообщил министр финансов.



Еще 500 млн рублей заложено на выкуп земельных участков для многодетных семей.

— Очень много обращений граждан по медицинскому оборудованию. Где-то оно устарело, где-то есть, но неисправно. Сколько в бюджете республики заложено на замену, модернизацию медицинского оборудования? — спросили депутаты. В конце прошлого года была принята программа по обслуживанию медтехники стоимостью 6 млрд рублей. Ежегодно выделяется по 2 млрд рублей, ответил министр финансов.

Бюджетный импульс из Москвы

Главная сенсация прозвучала после перерыва. Министр финансов РТ внес корректировки в текущий бюджет на 2025 год в связи с поступлением федеральных трансфертов на 28,9 млрд рублей. Доходная часть увеличивается на 71,5 млрд рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 42,5 миллиарда рублей.

— Изменения вносятся с учетом фактических доходов за 9 месяцев текущего года. По НДФЛ ожидается [плюс 16,7 млрд рублей], по налогу на имущество организации — на 2,6 млрд больше, — сообщил он. — Кроме того, 28,9 млрд поступило по межбюджетным трансфертам.

Глава бюджетного комитета Леонид Якунин пояснил, что увеличение связано с ростом средней зарплаты, расширением налогоплательщиков. Бюджетный импульс в сумме 28,9 млрд пойдет на развитие инфраструктуры на образовательные и медицинских инициативы.

— Важно сказать, Татарстан впервые в этом году получил безвозмездные поступления на 113 млрд рублей. За что спасибо нашему раису, Минфину и правительству, что смогли привлечь такие средства, — обрадовал он. По его словам, помогли Минфин РФ и ГК «ВЭБ. РФ». Видимо, это помогло закрыть «нефтегазовую дыру».

