Как с карт россиян начнут списывать долги по налогам без суда

В России с 1 ноября изменится порядок взыскания налоговой задолженности с физических лиц, в том числе с самозанятых

Сегодня в России изменяется порядок взыскания налоговой задолженности с физических лиц, в том числе с самозанятых: теперь долги могут быть взысканы как в судебном, так и во внесудебном порядке. Это означает, что налоговая служба сможет проводить процедуры взыскания задолженности напрямую, минуя суд, если у налогоплательщика нет возражений относительно суммы. Как именно будет работать эта налоговая система, какие преимущества у нового закона и что будет неприкосновенным на счетах у налогоплательщиков — в материале «Реального времени».



Что изменится с 1 ноября?

С 1 ноября 2025 года вводится новый закон по взысканию налоговой задолженности с физических лиц, который в конце июля подписал президент страны Владимир Путин. Ранее подобные взыскания осуществлялись исключительно через суд.

Изменения предполагают, что долги граждан, не зарегистрированных как индивидуальные предприниматели, могут быть взысканы без обращения в суд, если отсутствуют возражения по сумме задолженности. Специалисты отмечают, что эта сумма не должна превышать отрицательный остаток на едином налоговом счете лица.

Нововведения распространяются на задолженность по различным категориям налогов: на доход физического лица (НДФЛ), на транспорт, имущество, землю, профессиональный доход (НПД), а также пени и штрафы.



Как пояснила Федеральная налоговая служба в своем обращении к гражданам, процесс взыскания задолженности будет состоять из нескольких этапов. Если физлицо вовремя не оплатит налоги, на его едином налоговом счете возникнет задолженность. Налоговая служба пришлет плательщику уведомление с требованием оплатить долг. Если оплата не поступит в указанный срок, налоговая примет решение о взыскании задолженности без суда, но не позже, чем через полгода после окончания срока исполнения требования. Если гражданин не согласен с суммой долга, он может подать возражение в течение 30 дней. Пока идет разбирательство, долг не будет взыскан. Через неделю после отправки решения налоговая передает поручение банку, который сначала заморозит счета должника, а потом спишет нужную сумму. «Для этого по истечении 7 дней после направления физлицу решения о взыскании налоговый орган разместит в Реестре решений о взыскании задолженности (доступен только налоговым органам и банкам) поручение на приостановление операций по счетам должника, а также на перечисление денежных средств в счет погашения налоговой задолженности», — сказано в сообщении. Если у должника нет открытых счетов или на них недостаточно средств, взыскание производится судебными приставами, которые могут арестовать имущество и реализовать его для погашения. «Сильно ничего не меняется, но у налогового органа появляется возможность избежать судебных издержек» Еще во время разработки закона Центральный банк России заявил, что «законопроектом также предоставляют дополнительные преимущества для налогоплательщиков по сравнению с текущим регулированием». Среди них регулятор отметил увеличение срока для несогласия с взысканием с 10 дней в судебном порядке до 30 суток в нынешних условиях «досудебки». Также налогоплательщик сможет выразить свое несогласие даже после окончания срока, отведенного на подачу возражений. — Сильно ничего не меняется, но у налогового органа появляется возможность избежать судебных издержек и исполнительного листа. Раньше суд и приставы занимались этим вопросом, теперь налоговый орган сам будет заниматься этим делом. Но там есть такая оговорка: в случае, когда ситуация абсолютно явная. <...> У граждан остается возможность, если они не согласны с этим, написать письмо в произвольной форме. Тогда налоговый орган на это обратит внимание, и уже в судебном порядке этот вопрос будет решен, — прокомментировал нововведение депутат Госдумы и член Комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. По мнению депутата, все изменения в основном направлены на оптимизацию процесса взыскания. Социальные выплаты на счетах налогоплательщиков не пострадают Стоит отметить, что просто так ФНС не сможет забрать деньги со счетов россиян, но Айрат Фаррахов отметил, что налогоплательщикам стоит следить за своими налогами. По его мнению, сегодня большинство граждан предпочитают получать налоговую информацию онлайн, используя личные кабинеты налогоплательщиков или портал «Госуслуги». Поэтому роль традиционных бумажных уведомлений постепенно снижается. Граждане получили удобные инструменты для взаимодействия с госорганами, и важно лишь убедиться, что каждый налогоплательщик имеет доступ к источникам информирования.

— Ошибки могут быть, людям надо более внимательно смотреть за своими долгами. Но тем не менее, если люди категорически не согласны, то они должны написать в налоговый орган обращение, — заявил депутат. Михаил Захаров / realnoevremya.ru Об этом напомнил и директор ООО «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» Виктор Тимохин: «В наше время нельзя исключать любые риски, тем более связанные с каналами коммуникаций, порталов и т. п. Таким образом, выражение «Заплати налоги и спи спокойно!» приобретает особую актуальность». С новым законом ФНС получит право взыскивать задолженность за счет денежных средств налогоплательщика, находящихся на любых его счетах. В случае недостаточности указанных средств для полного покрытия долга возможен переход к обращению взыскания на наличные деньги и имущество физического лица. «Приставы на основании решения налогового органа могут арестовать имущество должника, доходы от реализации которого пойдут на погашение задолженности», — сообщает налоговая служба. Имущество для личного пользования в этот список не входит. Айрат Фаррахов отметил, что если на счете имеются социальные выплаты, то они списываться не будут.