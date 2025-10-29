Как развиваются цифровые финансовые экосистемы в Центральной Азии и Турции

ИИ и многофункциональные платформы трансформируют финансовый ландшафт в шести странах региона

Фото: Максим Платонов

На фоне глобального переформатирования мировой финансовой архитектуры страны Центральной Азии и Турция все активнее рассматривают сотрудничество в расширенном формате БРИКС+ как стратегическую возможность для диверсификации экономических партнерств и усиления своего влияния. Этот стратегический маневр создает новый контекст для развития цифровых финансовых экосистем, где искусственный интеллект и супераппы становятся ключевыми драйверами трансформации. Digital-экономист Равиль Ахтямов в авторской колонке для «Реального времени» приводит общие тренды и национальные особенности этого процесса.

Драйверы трансформации финансового ландшафта

За последние пять лет цифровые финансовые экосистемы в Центральной Азии и Турции превратились из экспериментальных проектов в полноценную альтернативу традиционному банкингу. Эта трансформация движется благодаря технологическим прорывам, изменениям в поведении потребителей и целенаправленной политике регуляторов. Ключевыми драйверами изменений становятся искусственный интеллект (ИИ) и супераппы — многофункциональные платформы, создающие новые модели взаимодействия между финансовыми институтами, бизнесом и клиентами.

Суперапп (Superapp) — это многофункциональное мобильное приложение, которое объединяет в единой экосистеме широкий спектр услуг, выходящих далеко за рамки его первоначальной цели. Вместо того чтобы загружать отдельные приложения для такси, доставки еды, платежей и коммунальных услуг, пользователь получает все в одном месте. Ключевые характеристики:

Многофункциональность. Предлагает десятки, а иногда и сотни услуг (мини-приложений) внутри одной основной платформы.

Единый аккаунт и кошелек. Пользователь входит под одним логином и паролем и использует единую платежную систему для всех транзакций внутри экосистемы.

Центральная платформа. Часто начинается с одной основной услуги (например, мессенджер, как WeChat, или платежи, как Kaspi), которая затем «обрастает» другими сервисами.

Интеграция данных. Поведение пользователя в разных сервисах анализируется для создания целостного профиля и предложения персонализированных услуг.

Яркие примеры: WeChat (Китай), Kaspi (Казахстан), Ozan SuperApp (Турция), Grab (Юго-Восточная Азия).

Вместо того чтобы загружать отдельные приложения для такси, доставки еды, платежей и коммунальных услуг, пользователь получает все в одном месте. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Открытый банкинг (Open Banking) — это банковская практика, которая предоставляет третьим сторонам (например, финтех-компаниям) безопасный доступ к финансовым данным банковских клиентов через API (Application Programming Interfaces — интерфейсы программирования приложений). Главная идея — дать клиентам право и возможность делиться своими финансовыми данными с другими авторизованными поставщиками услуг для получения новых, более выгодных или удобных продуктов. Ключевые характеристики:

Доступ к данным. Банки открывают доступ к данным о счетах, транзакциях и другой финансовой информации (только с явного согласия клиента).

Безопасность. Доступ строго регламентирован и стандартизирован через защищенные API, что исключает необходимость в небезопасных практиках вроде парсинга экрана (screen scraping).

Стимулирование конкуренции. Позволяет финтехам создавать инновационные сервисы, которые могут конкурировать с традиционными банковскими продуктами.

Контроль у клиента. Клиент является полноправным владельцем своих данных и решает, с кем и на каких условиях ими делиться.

Примеры использования. Агрегаторы финансов: приложения, которые показывают состояние счетов из разных банков в одном месте. Сервисы финансового менеджмента: анализ расходов и помощь в составлении бюджета на основе данных со всех счетов. Упрощение кредитования: мгновенные кредитные решения на основе анализа транзакций заемщика. Быстрые платежи: позволяет инициировать платежи прямо из приложения финтех-компании, не заходя в интернет-банк.

Регуляторная основа. Во многих странах открытый банкинг внедряется по инициативе регуляторов (как в Европе, благодаря PSD2, или в Казахстане с пилотным проектом Open Banking).

Агрегаторы финансов: приложения, которые показывают состояние счетов из разных банков в одном месте. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Развитие супераппов в России

В России и супераппы, и открытый банкинг активно развиваются, но находятся на разных стадиях зрелости: супераппы переживают «вторую волну» интереса и уже широко используются, в то время как открытый банкинг находится на завершающей стадии пилотных проектов перед переходом к обязательному внедрению.

Российский рынок супераппов характеризуется высокой активностью и экспериментами с разными подходами. Здесь сосуществуют две стратегии: создание единого универсального приложения («Сбер», «Яндекс») и развитие набора отдельных, но связанных сервисов (как частично делает «Т-Банк»). Главным трендом стала глубокая персонализация интерфейса и предложений на основе анализа данных о пользователе.

Примеры. «Т-Банк» (бывший «Тинькофф») и «Сбер» являются пионерами в создании банковских супераппов, интегрируя в свои приложения множество сторонних сервисов — от покупки авиабилетов до бронирования столиков в ресторанах. Яндекс развивает суперапп Yandex Go, объединяющий такси, доставку еды и другие повседневные услуги. VK продвигает мессенджер Max как национальный суперапп, который планируется интегрировать с «Госуслугами». Также в 2025 году был анонсирован суперапп-мессенджер Molniya, ориентированный на коммуникации, маркетплейс и трансграничную торговлю.

Основные проблемы включают перегруженность интерфейса, высокие требования к ресурсам смартфонов и тот факт, что многие дополнительные сервисы используются лишь небольшой частью аудитории.

Открытый банкинг в России развивается в рамках четкой дорожной карты, утвержденной Банком России. Основой является Концепция внедрения открытых API, разработанная Банком России и Ассоциацией ФинТех. План реализации предполагает переход от добровольных пилотов к обязательному внедрению:

2024—2025 годы : стадия «рекомендательных стандартов» и пилотных проектов.

: стадия «рекомендательных стандартов» и пилотных проектов. С 2026 года : обязательное использование открытых API для системно значимых банков.

: обязательное использование открытых API для системно значимых банков. С 2027 года: распространение требования на других участников финансового рынка (брокеров, страховые и МФО).

Основные проблемы включают перегруженность интерфейса, высокие требования к ресурсам смартфонов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Уже реализованные пилоты. Агрегация счетов: «Сбер» и «Т-Банк» протестировали возможность просмотра информации о счетах клиента в обоих банках через одно приложение. Ипотека через маркетплейс: «Ассоциация ФинТех» и маркетплейс «Сравни» запустили пилот по оформлению ипотечной заявки напрямую через маркетплейс с использованием данных цифрового профиля. Преимущества и перспективы: внедрение открытого банкинга позволит клиентам управлять всеми своими финансами в одном удобном приложении, получать персонализированные предложения и упростит процедуру кредитования. Для бизнеса это означает доступ к инновационным ИТ-продуктам и лучшим инструментам для управления финансами компании.

Разнообразие путей: супераппы в странах Центральной Азии и Турции

Ситуация с супераппами в регионе неравномерна. Казахстан демонстрирует высокую зрелость с такими лидерами рынка, как Kaspi и Halyk Bank, которые предлагают полную интеграцию финансовых, государственных и коммерческих услуг. В Турции развивается Ozan SuperApp с фокусом на финансовых услугах и интеграцией в национальные платежные системы.

Узбекистан представляет формирующийся рынок с такими платформами, как Zood и Alif, ориентированными на молодую аудиторию. В Таджикистане развитие идет через телеком-супераппы (например, от МегаФон) с элементом исламского банкинга. Кыргызстан находится на начальной стадии развития базовых цифровых сервисов, в то время как в Туркменистане супераппы пока отсутствуют, и фокус сделан на базовой цифровизации банковского сектора.

В Таджикистане развитие идет через телеком-супераппы (например, от МегаФон) с элементом исламского банкинга. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Развитие цифровых экосистем напрямую зависит от подхода регуляторов. В то время как одни страны активно внедряют инновационные практики вроде Open Banking, другие фокусируются на базовой цифровизации и противодействии рискам.

Таблица. Сравнительный анализ регуляторных условий в странах Центральной Азии и Турции

Страна Правовая база для Open Banking Условия для финтеха и иностранцев Ключевые игроки и статус Казахстан • Пилот Open Banking запущен в 2023 г.

• План масштабирования на 2025—2026 гг.

• Работает регуляторная «песочница» с 2018 г. • Открытие счета онлайн: <3 минут

• 40% венчурных инвестиций — в финтех

• Благоприятное правовое поле Kaspi, Halyk Bank

Доля безналичных платежей: 86% (по данным Нацбанка РК) Турция • Поправки к Регламенту о Платежных Услугах (опубликованы 28.03.2025)

• Новый срок соответствия по открытому банкингу и цифровым кошелькам: 31 декабря 2025 г. • Для физлиц-иностранцев: сложно, требуется ВНЖ

• Для иностранных компаний: лояльные условия, ИНН Турции — обязательно

• Инвестиции в финтех достигли рекордных $201 млн в 2025 г. Ozan SuperApp

Всего в стране 901 финтех-компания Узбекистан • Информация о запуске Open Banking отсутствует

• Фокус на развитии ИИ и интеграции данных • Быстрое развитие мобильного банкинга

• Правительство инвестирует в ИИ

• Запуск программы «Один миллион лидеров искусственного интеллекта» Zood, Alif

Ориентация на молодую аудиторию, активное внедрение AI Таджикистан • Информация о запуске Open Banking отсутствует

• Фокус Нацбанка: противодействие отмыванию денег • Быстрое развитие мобильного банкинга

• Alif — лидер (5 млн+ скачиваний)

• Популярность QR-платежей Alif, Хумо Онлайн, IBT 24

Высокие оценки пользователей (4.0—4.6) Кыргызстан • Регуляторная база находится на стадии формирования • Развитие базовых цифровых сервисов

• Условия для иностранного финтеха изучаются Рынок на начальной стадии, доминируют традиционные банки Туркменистан • Отсутствует • Фокус на базовой цифровизации банковского сектора

• Информация об условиях для иностранного финтеха отсутствует Супераппы отсутствуют, развитие сосредоточено на инфраструктуре

Искусственный интеллект как катализатор перемен

Доступность передовых AI-моделей открывает новые возможности для финтеха. Ярким примером является запуск доступного тарифа ChatGPT Go в Узбекистане, что делает мощные инструменты вроде GPT-5 доступными для локальных стартапов.

Узбекистан демонстрирует наиболее системный подход к развитию ИИ в регионе. Правительство страны инвестирует значительные средства во внедрение искусственного интеллекта в экономику, что уже позволило Узбекистану занять первое место в Центральной Азии в международном индексе готовности к ИИ.

Перспективы интеграции ИИ в финансах включают разработку интеллектуальных помощников, создание систем персонального скоринга на основе альтернативных данных, внедрение проактивного управления финансами и развитие голосовых интерфейсов.

Основные вызовы ИИ-трансформации в регионе. Ожидается, что к 2030 году регион пройдет путь от пилотных AI-ассистентов до полностью персонализированных автономных финансовых экосистем. Однако этот путь сопряжен с вызовами. Главными из них являются нехватка квалифицированных кадров в области Data Science, сложности верификации голосовых команд, регуляторные ограничения по использованию данных и высокая стоимость внедрения решений.

Государственная поддержка становится ключевым фактором. В Узбекистане, например, реализуются масштабные программы по подготовке кадров и создаются единые дата-центры для объединения государственных баз данных.

В Узбекистане, например, реализуются масштабные программы по подготовке кадров и создаются единые дата-центры для объединения государственных баз данных. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Стратегический выбор: почему Казахстан?

Отдельного внимания заслуживает стратегический выбор Китая в пользу Казахстана для запуска юаневого стейблкоина (AxCNH). Это решение обусловлено несколькими глубокими причинами.

Во-первых, это создание альтернативной финансовой инфраструктуры, менее зависимой от доллара США, в рамках инициативы «Пояс и путь». Во-вторых, Казахстан предлагает прогрессивную регуляторную среду с «песочницей» для цифровых активов, что позволяет Китаю тестировать инновации без рисков для собственной финансовой системы, где криптоактивы запрещены.

В-третьих, это укрепление и упрощение существующих интенсивных торговых связей между двумя странами. В-четвертых, запуск стейблкоина синхронизирован с национальными цифровыми инициативами Казахстана, такими как разработка цифрового тенге и выпуск собственного стейблкоина, что укрепляет позиции страны как регионального хаба для цифровых финансов.

Наконец, использование одобренного государством блокчейна Conflux легитимизирует технологию и соответствует стратегии Китая по контролю над критически важными инфраструктурами.

К 2030 году можно ожидать дальнейшей конвергенции моделей развития: супераппы будут активнее использовать Open Banking, а традиционные банки шире внедрят AI-решения. Успех этой трансформации будет зависеть от способности регуляторов и рынка найти баланс между инновациями, безопасностью и доступностью финансовых услуг.



Отдельного внимания заслуживает стратегический выбор Китая в пользу Казахстана для запуска юаневого стейблкоина (AxCNH). Thomas Tucker на Unsplash