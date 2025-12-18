Вслед за Казанью еще четыре города введут туристический налог

Цель нововведения — увеличение доходов региональных бюджетов для дальнейшего развития туризма и улучшения местной инфраструктуры

Фото: Динар Фатыхов

Курск, Нижний Новгород, Самара и Тюмень ввели туристический налог для гостиничного сектора с 1 января 2026 года. Цель нововведения — увеличение доходов региональных бюджетов для дальнейшего развития туризма и улучшения местной инфраструктуры.

Размер налоговой ставки варьируется в зависимости от региона. Например, в Курске и Нижнем Новгороде установлена ставка в размере 2% от стоимости проживания. По оценкам администрации Нижнего Новгорода, ежегодный доход от налога превысит 200 млн рублей. В Самарской области планируется постепенное повышение ставки с 1% в 2026 году до 5% к 2030 году. Бюджет Самары ожидает поступления порядка 95 млн рублей уже в первый год действия налога.

Тюменская область также устанавливает ставку в размере 2%, рассчитывая привлечь дополнительные средства в местный бюджет объемом до 45 млн рублей в год.

Ранее «Реальное время» писало, что власти Татарстана предложили обязать оплачивать турналог не гостиницы, а гостей.

Ариана Ранцева