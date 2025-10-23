Математику закрепляют химией: на «Физхимпрорыв» направят 1,4 миллиарда рублей
В Татарстане подготовили новую грантовую программу, сделав акцент на переподготовку учителей физики и химии
«Ваша система эффективно работает на школьном этапе. Затем талантливые выпускники уезжают. Механизмы возвращения [инвестиций в человеческий капитал] не до конца проработаны», — такое неожиданное резюме вынесли татарстанские парламентарии, оценивая опыт первой грантовой программы «Физико-математический прорыв». С будущего года в республике изменятся условия распределения грантов — их, скорее всего, будут выделять не школам и учителям, а тем, кто станет их обучать. Такие идеи закладываются в новую трехлетнюю программу «Физико-химический прорыв» общей стоимостью 1,4 млрд рублей. Учителям по-прежнему будут доступны гранты по первому проекту. Дойдут ли «посевные инвестиции» до массовой школы и какие «всходы» ожидают в Министерстве образования и науки РТ — в материале «Реального времени».
Главная идея — повысить подготовку по математике и физике
«Физматпрорыв» — первая в республике практика распределения грантов среди школ, учителей и учеников для углубленного обучения математики и физики. Считается, что в основной общеобразовательной программе недостаточно учебных часов для полного изучения точных наук. Отсюда появились гранты для создания в школах профильных физико-математических классов или тематических кружков. С подачи ректора Университета «Иннополис» Александра Гасникова в учебном сезоне 2024/25 годов стартовал пилотный проект «Физико-математический прорыв», получивший поддержку Рустама Минниханова. На первый прорыв — по математике и физике — бросили 252 млн рублей. Чуть больше половины распределили на гранты между школами и учителями республики.
— Главная идея — повысить качество подготовки по математике и физике. Цель — увеличить охват школьников, интересующихся точными науками. По существу, для школьников мы закладываем профориентационный трек на будущее, — рассказал «Реальному времени» экс-замминистра образования и науки РТ Андрей Поминов, сейчас назначенный и. о. директора Института физики КФУ.
До перехода на новый пост комиссия под его руководством отбирала победителей первого конкурса «Физматпрорыв». В общей сложности были распределены 252 млн рублей.
Поощрительные гранты в 1 млн рублей получили 20 общеобразовательных школ республики. Они признаны победителями в номинации «За достижение высоких результатов в обучении школьников физике, математике и информатике», следует из протокола Министерства образования и науки РТ, опубликованного в конце сентября этого года.
На первом месте среди них значится казанский лицей №131, чьи ученики регулярно блистают на российских и международных олимпиадах. Жюри конкурса поддержало проект по развитию «исследовательских и олимпиадных компетенций учащихся» и присвоило 160,8 балла. С небольшим отрывом в 159,2 балла значится гимназия №3 Зеленодольского района. В ней реализован проект «Математика для жизни». В элиту вошли гимназия №19 с проектом «Инновационная образовательная среда» (набрали 149 баллов) и лицей «Иннополис» с высоким входным барьером по ОГЭ (набрали 146,4 балла).
Но подавляющее большинство — городские лицеи и сельские общеобразовательные школы. Так, в победители вышли сразу два лицея из Буинска. Лицей №1 из Зеленодольска поощрили за физмат портал, лицей №2 из Бугульмы набрал 108,4 балла за нацеленность на фундаментальную подготовку инженеров. Замкнула двадцатку победителей казанская гимназия №26.
Физико-математические классы в 20 школах республики
В другой номинации «За реализацию программы основного общего образования в физико-математических классах» гранты получили еще 20 учебных заведений. На создание специализированных физико-математических классов им выделили по 600 тысяч рублей. Как следует из протокола, такие классы появились в девяти казанских общеобразовательных заведениях. Среди них школа №12 в Вахитовском районе, гимназия №179 и лицей №170 в Ново-Савиновском районе, общеобразовательная школа №37 с углубленным изучением отдельных предметов в Авиастроительном районе, школа «Иннополис». Таким образом, общий охват оценивается примерно в 600—700 школьников.
— В этих классах — углубленная программа подготовки. На изучение математики выделяется 8 часов в неделю. Педагогам предоставлен доступ ко всем учебно-методическим материалам, необходимым для работы. Мы видим положительную динамику в успеваемости: количество отметок хорошо и отлично выросло, — рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки РТ.
Кроме того, индивидуальные гранты в сумме 300 тысяч рублей получили учителя математики (алгебры и геометрии) и физики, преподающие в старших классах. Одно из обязательных условий — двое выпускников из потока по итогам учебного года должны набрать на ЕГЭ более 80 баллов. В противном случае педагог обязан вернуть грант бюджету. «Интеллектуальное развитие детей отличается от класса к классу — даже на одном потоке есть те, кто никогда не справится с задачей. Гранты даются для того, чтобы учитель мог отработать технику преподавания и перенести на следующие потоки учащихся», — полагает завуч одной из школ Казани. Кроме того, гранты в сумме 90 тысяч рублей выделяли для организации тематических кружков по математике и физике.
— Всего 350 учителей и 40 школ получили эту грантовую поддержку на общую сумму 155 млн рублей, — уточнили в пресс-службе Министерства образования и науки РТ. — За восемь месяцев занятий в кружке школьники значительно повысили свой уровень. Кружки позволили повысить интерес и мотивацию школьников к изучению математики и смежных наук, начиная с пятого класса.
Учителя не торопятся за грантами?
Однако активность общеобразовательных школ на конкурсе оказалась невысокой, рассказывают учителя казанских школ. «Тут все зависит от того, есть ли в школе деятельный и профессиональный учитель. Если ему интересно, школа подает заявку, готовит проект. Но большинство педагогов все-таки перегружены, так как работают на полторы, две ставки. К примеру, в нашей школе работает один учитель физики для всех классов. Ему некогда. Хотя дети показывают высокие результаты по ЕГЭ. Думаю, что в следующем году его заставят подать заявку», — рассказала завуч одной из известных казанских школ.
По ее словам, «посевные инвестиции» дойдут в те школы, где есть энергичные учителя. Их немного, потому что заработная плата порой схожа с оплатой труда дворников. «Не люблю смотреть «бегущую строку» на наших телеканалах: 50—60 тысяч рублей предлагают уборщицам в месяц. Это больше, чем у некоторых наших преподавателей», — сокрушается она.
«Реальное время» обратилось за комментариями к руководству общеобразовательных школ Казани, которые не участвовали в конкурсах «Физматпрорыв». Что им помешало подать заявки? Те под разными предлогами уклонились от общения на эту тему.
Споры вокруг прорыва в физике и математике
Будущее грантовой поддержки для средней школы затронули и в парламенте республики. «Будет ли продолжена программа «Физматпрорыв» в будущем году?», — поинтересовался депутат Госсовета РТ Андрей Созинов во время парламентских слушаний. Глава Минфина РТ Марат Файзрахманов ответил утвердительно. По его словам, в проект бюджета на 2026—2027 годы заложены расходы в сумме 233 млн рублей на финансирование программы «Физматпрорыв». Но гораздо большие суммы закладываются на новую грантовую программу «Физхимпрорыв». Ее бюджет 527 млн рублей.
Программа предназначена для грантовой поддержки углубленного изучения физики и химии. Эти средства будут направляться: на предоставление грантов общеобразовательным организациям, педагогическим работникам, на выплату премий школьникам за активное и результативное изучение предметов, на методическую поддержку и обучение педагогических работников, оборудование кабинетов математики современным оборудованием, рассказал он. Таким образом, в будущем году система образования РТ получит самый большой грант в сумме 805 млн рублей, заключил министр финансов РТ.
— Ваша система эффективно работает на школьном этапе. Но менее отлажена на этапе перехода в вуз. Талантливый выпускник уезжает, получив гранты, в Москву или за рубеж. Механизмы возвращения [инвестиций в человеческий капитал] не до конца проработаны, — возразил один из депутатов Госсовета, обращаясь к Файзрахманову.
Его реплика была принята к сведению, но не привела к какой-то полемике. «То, что выпускники уезжают — это естественный процесс, — прокомментировал в разговоре с «Реальным временем» бывший первый замминистра образования и науки РТ Андрей Поминов. — Они вернутся, если будут условия для занятия наукой. Если будут крупные проекты. Нельзя понимать грантовую стратегию утилитарно. Раз деньги дали — значит должен служить. Это не так», — заверил он.
«Физхимпроект» заточат на подготовку учителей физики и химии
Условия отбора победителей по новой программе «Физхимпроект» не утверждены. «По «Физхимпрорыву» механизмы распределения не определены, озвучена только сумма, — рассказал Андрей Поминов. — В ней акцент сделан на повышение качества подготовки преподавателей. Заложено большое количество обучающих мероприятий — это методология, новые технологии подачи учебного материала. Плюс будут приглашены эксперты федерального уровня из Москвы. Конечно, у нас в республике немало сильных специалистов, но решили взять шире».
— Отобрано более 30 различных потенциальных организаций, которые могут положительно сказаться на росте интереса детей к химии и физике, увеличив со временем количество абитуриентов в республике, выбирающих инженерные профессии. Удалось привлечь к проекту ведущих химиков и физиков страны, — раскрыли некоторые детали в пресс-службе Министерства образования и науки РТ.
Разработана концепция проекта «Физхимпрорыв». Ее расширенная смета на три года (с 2026 по 2028 гг.) составляет 1,4 млрд рублей. Первый год станет наиболее затратным — 572,6 млн рублей. На второй год запланированы расходы в сумме 462,9 млн рублей, на третий — 396,2 млн рублей. Текущая оценка затрат на проект «Физхимпрорыв» превышает по масштабу финансирование пилотного проекта «Физматпрорыв». «Это связано с объективными обстоятельствами — химия и физика более ресурснозатратные дисциплины, чем математика», — пояснили в ведомстве. В Министерстве признают, что первоочередной задачей остается подготовка кадров внутри республики, в перспективе этот опыт можно было бы тиражировать и на другие регионы страны.
На выходе авторы программ ожидают увеличение количества выпускников школ, выбирающих точные науки при сдаче ЕГЭ. Так, по итогам учебного сезона 2024/25 года почти 52% татарстанских школьников выбрали профильную математику, показав средний балл в 68,8. Физику предпочли лишь 15% ребят, и результат скромнее — 63,9 балла. На химии остановились 13%, но показали средний балл высокий — почти 70, следует из данных Минобрнауки РТ. Но химия не может быть предметом массового выбора, она требуется на биологическом и медицинском направлениях обучения. В апреле этого года президент России Владимир Путин поручил властям регионов принять меры по стимулированию школьников сдавать ОГЭ и ЕГЭ по профильной математике, физике, химии и биологии, а также рекомендовал поощрять учителей за успехи их учеников на олимпиадах.
