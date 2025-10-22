Как дзюдоисты Татарстана завоевывали золото чемпионатов, будучи самбистами

Подробный рассказ о серии выступлений сборной республики на чемпионатах мира и Европы по самбо

Нияз Билалов в третий раз стал чемпионом России. Фото: Ренат Назмутдинов

В Екатеринбурге завершился чемпионат России по дзюдо. Челнинец Нияз Билалов завоевал золотую медаль в категории до 100 кг. Среди женщин второе место в категории до 78 кг у экс-казаночки Ксении Задворновой, которая продолжает оставаться в числе спортсменок, успешно совмещающих дзюдо и самбо. «Реальное время» рассказывает об историческом периоде, когда дзюдоист и самбист означало практически одно и то же и сборная Татарстана выступала на международных соревнованиях в качестве отдельной команды.

Как самбисты Татарстана завоевали медали



Чемпионат России по дзюдо в Екатеринбурге состоялся после того, как освободились российские юниоры, вернувшиеся с первенства мира в Джакарте. Столица Индонезии начинала проведение международных соревнований, став сейчас хозяйкой чемпионата мира по спортивной гимнастике. Помимо челнинца Нияза Билялова, выигравшего чемпионский титул в третий раз в категории до 100 кг, татарстанцы были близки к медалям в соревнованиях женщин. В категории до 52 кг пятое место заняла Дарья Баскакова, седьмой в этой же категории стала Ангелина Жукова. Седьмое место в категории до 63 кг завоевала Залина Зураева. Кстати, следующий чемпионат страны 2026 года пройдет в Казани.

Завершив четырехлетний олимпийский цикл, бывшая татарстанская спортсменка Ксения Задворнова перешла из сборной республики в команду Свердловской области. Там она завоевала серебро в новой для себя категории до 78 кг, поскольку ранее выступала за Татарстан в более легкой — до 72 кг, успевая совмещать старты в дзюдо с выступлениями в самбо.

На протяжении трех сезонов дзюдоисты сборной Татарстана выступали на чемпионатах мира и Европы. Зульфия и Венера Гариповы, Сергей Алеханов и Андрей Карасев, Владимир Новиков и Игорь Чичканов были в числе тех совместителей.

В 2026 году чемпионат России по дзюдо пройдет в Казани. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Советские самбисты исторически выручали дзюдоистов

Дзюдо дебютировало на Олимпиаде 1964 года как поощрение хозяйке тех Игр — Японии. В Токио тогда поехали советские самбисты, четверо из которых завоевали медали. Олег Степанов и Арон Боголюбов — в будущем один из наставников молодого советского самбиста Владимира Путина, а также два грузина Анзор Кикнадзе и Парнаоз Чиквиладзе, которым в освоении секретов японской борьбы помогала народная грузинская чидаоба. Или же Виталий Кузнецов, уроженец села Новое Мазино Мензелинского района, который боролся в родной Татарии только в корэш, а самбо начал заниматься после армии, заявившись на первые свои соревнования в 23 года. Уже будучи москвичом, он стал серебряным призером Олимпиады 1972 года, и последней его Олимпиадой была московская в 1980-м.

Первый чемпионат Советского Союза состоялся только в 1973 году, к этому времени дзюдо начало развиваться и в Татарстане, чему, опять же, поспособствовало и самбо. Ветеран татарстанского дзюдо Николай Швейкин, переехавший в Набережные Челны из Челябинска, вспоминал:

«Тогда в Набережных Челнах возник вопрос о формировании спортивного клуба (спортклуб КАМАЗ возник в 1971 году), и туда необходимо было ввести несколько видов, чем и отличается спортклуб. Это и футбол, и хоккей с шайбой, приехал целый состав мастеров спорта по вольной борьбе. Плюс мы, самбисты и дзюдоисты, благодаря челябинцу Михаилу Климову, который приехал в Челны по окончании института уже с целым рядом личных воспитанников. И главным среди воспитанников стал Игорь Чичканов, первый мастер спорта Челнов, который тренировался у Швейкина и Климова.

На тот момент в Татарстане уже развивались самбо в Бугульме усилиями наставника Николая Васильевича Репина, который хотел переехать в Челны. Понятно, что им необходимо было жилье, работа, питание, все проблемы, которые мы в итоге решили. Репин тоже же приехал со своими воспитанниками: Андрей Карасев, Александр Питиримов, Александр Сагитов, Григорий Давыдов (его дочь Дарья Давыдова, будучи лидером сборной Татарстана, переехала в Тюмень) — перспективные борцы, без пяти минут мастера спорта. Затем замначальника УВД Челнов Леонид Штейнберг предложил мне перейти в спортклуб «Динамо».

Татарстанское дзюдо и самбо до недавнего времени были как близнецы-братья. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Дзюдо и самбо Татарстана

Среди подопечных дзюдоистов Михаила Климова был Рамиль Касимов, который вместе со своим наставником переехал из Челябинска на родину предков, в Советскую Татарию. Касимов стал тренером еще будучи действующим спортсменом: «У меня был перелом руки, и мой тренер Михаил Николаевич попросил: «У меня есть группа, но не хватает времени на тренировочный процесс». Я решил помочь, причем начинали мы на балконе спортзала, поскольку места внизу в спортзале на нас не хватало. Шел 1982 год, среди моих воспитанников были юноши 1967—1968 года рождения, большая группа, к которой я еще набрал четыре группы (порядка 120 детей), и самым маленьким с края стоял будущий чемпион мира Сергей Алеханов, который вообще был 1975 года рождения».

С развалом СССР татарстанские спортсмены получили право выступать на международных соревнованиях. На матчах хоккейной «Итили», в будущем «Ак Барса», стали исполнять гимн Татарстана. Заместитель председателя госкомитета по спорту РТ Мансур Мифтахов решил продвинуть татарстанских спортсменов на международные старты. Поддержку ему оказали представители знаменитого семейства самбистов Мадьяровых.

Раис Татарстана Рустам Минниханов награждает Мансура Мифтахова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Путь на международные турниры лежал через Кстово

1991 год — это не только время развала СССР и Югославии, но и развала самбо на две международные организации. Чемпионат мира 1990 года прошел в Москве под эгидой ФИАС, а чемпионатов мира 1991-го было уже два — в канадском Монреале (ФИАС) и французском Шамбери (МФС). В структуре международной федерации ФИАС осталось только 14 стран (среди них Болгария, Бразилия, Великобритания, Канада, Монголия, США, Румыния, Япония и еще СССР до распада плюс Литва).

Зато в альтернативную МФС устремились спортсмены бывших республик Союза — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Украины плюс Франции, выступившей инициатором раскола, а также Испании, Италии, Турции и все тех же Румынии с Японией, которые готовы были делегировать спортсменов во все организации и участвовать на всех чемпионатах мира.

Мансур Мифтахов, заручившись поддержкой федерации самбо России, в 1993 году поехал в Кстово Нижегородской области на чемпионат мира по самбо по версии ФИАС и встретился с президентом международной федерации Хариямой Томоюки из Японии. Фарид Мадьяров вспоминал, как пришел в Федерацию борьбы самбо России. «Не просто было, но я добился, чтобы наша татарстанская команда выступала на чемпионате мира. С 1994 по 1997 год мы отдельной командой от России выступали, становились чемпионами и призерами. Флаг наш татарстанский поднимали, гимн наш татарстанский играли. Тогда еще не знали Татарстан. Спрашивали: «Казахстан, наверное?» Один я там бегал, договаривался, там же среди участников 40 стран мира, с каждым надо переговорить. Заместителем главного тренера Украины оказался татарин Марсель, он хорошо настроил своего главного. Помню, он нам сказал: «Ну, татары, давай вперед!»

Судейский столик. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В 1994 году сборная Татарстана заявилась на чемпионат мира, проходивший в югославском городе Нови Сад. И вот уже на стартовом ЧМ произошел скандал, связанный с противостоянием Испании и Басконии, которая в 1979 году сформировалась как Страна Басков (Euskadi ) в составе Испании. И если испанцы старались развивать самбо для того, чтобы успешнее развивать дзюдо, то басконцы стремились продемонстрировать свою независимость от Метрополии. Но когда их спортсмен начал размахивать флагом республики басков, это возмутило испанскую федерацию, которая потребовала исключения басков из международной федерации, и этой просьбе пошли навстречу.

Испанцы, исключив сборную Страны Басков, на этом успокоились, более того, президент их федерации интересовался тем, как можно напрямую наладить взаимовыгодные экономические отношения с Татарстаном в плане торговли нефтью и нефтяными продуктами напрямую. Татарстанских спортсменов приняли, и они выступали в течение трех лет. Им помогло еще и то, что поначалу не все были знакомы с международными регламентами.

В 1995 году татарстанцы приняли участие в международных соревнованиях отдельной командой. Это был майский чемпионат Европы в Минске. На помощь в командировании спортсменов приходили знаменитые самбисты братья Мадьяровы. Поначалу Фарид Ахмиевич, потом и другие, которые по своим связям выбивали самбистам финансирование. В дальнейшем начали включать в графу расходов командирования только тех спортсменов, которые гарантированно могли завоевать медали, то есть тех, кто становился призером чемпионатов России, международных турниров в составе сборной страны.

Так называемый тренерский мостик. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Первые медали татарстанцев

Понятно, что Зульфия Гарипова, бронзовый призер чемпионата Европы по дзюдо (в команде), входила в их число. Она не подвела, и Минск наблюдал, как первые медали для Татарстана завоевали Зульфия Гарипова (чемпионка в категории до 56 кг) и Венера Гарипова (бронза в категории до 68 кг).

Опыт был признан успешным, и в августе — сентябре на чемпионат мира в Софии поехало больше спортсменов. Среди них ветеран еще советского дзюдо Андрей Карасев, завоевавший в итоге серебро в категории до 82 кг. Сам Карасев вспоминал: «По ходу турнира я проиграл болгарину Николу Филипову, который затем в финале уступил россиянину Гусейну Хайбулаеву, но в дзюдо и самбо есть правила, когда спортсмен, проигравший финалисту, имеет право на «утешительные поединки», или же право на реванш. Я «утешался», победив спортсмена из Армении, а в поединке за третье место победил грузина, на последних секундах зацепил его ногой, заработав два балла». Кроме Карасева на чемпионате мира выступал Вячеслав Ситдиков, еще один воспитанник челнинского тренера Рамиля Касимова, но он остался без медалей. Ветеран татарстанского дзюдо и самбо Рафаэль Хамидуллин отрекомендовал Ситдикова как одного из наиболее талантливых спортсменов — «как будто бы рожденный для борьбы, но, как зачастую бывает у талантов, он был подвержен лени».

«Уже не следующий год мы делегировали на международные соревнования еще и юниоров — это и Алексей Кухаренко, и Динар Шакирзянов, и Сергей Алеханов, который вообще участвовал по взрослым на мировом чемпионате Европы 1996 года в сербском Аранджеловаце», — вспоминал сам Касимов. Кстати, Югославия в те годы находилась в политической и спортивной изоляции в связи с санкциями ООН. Поэтому проведение чемпионата мира вначале в Нови Саде, затем в Аранджеловаце по самбо, виду спорта, не входящему в олимпийскую программу, были шагами, позволяющими пробить эту самую изоляцию.

Мансур Мифтахов (слева) сейчас один из самых активных ветеранов спорта. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Подковерная борьба

Очевидцы вспоминали, что Алеханов по самбо ранее никогда не боролся, только сев в самолет, сменил кимоно на куртку самбиста. Но добрался до финала, проиграв там азербайджанцу, который, прыгнув, ему чуть ногу не сломал.



Чемпионат мира 1996 года также был признан успешным. В ноябре в Японии серебро завоевала Зульфия Гарипова, ранее выступавшая на летней Олимпиаде в Атланте по дзюдо, также серебро завоевал Андрей Карасев, который так рассказывал о тех событиях: «В финале я чисто проиграл на иппоне россиянину Гусейну Хайбулаеву. В нашей категории до 82 кг он примерно столько и весил, а я же был недовеском, максимум 78 килограмм. Был вариант сгонять вес до 74 килограмм, но я его для себя даже не рассматривал. Знал по личному опыту, что сгоняя, буду плохо себя чувствовать. Это происходило со мной еще в дзюдо, во время первенства страны во Фрунзе. Тогда я выезжал из дома, веся 68 кг, и надо было согнать только три кило. Но произошла задержка рейса, и в аэропорту я так накушался, ожидая рейс, что по прилету весил уже — 73. Мне сказали, что необходимо будет бороться в весе до 65 кг, в итоге чувствовал себя никаким».

Тренер Рамиль Касимов был рад бронзе своего ученика Сергея Алеханова. В поединке за бронзовую медаль ему достался мощный соперник, настолько, что наставник начал переживать от того, что прилетели настолько издалека, а улетят несолоно хлебавши. «По ходу поединка Алеханов несколько раз делал движение на бросок и отпускал, делал и отпускал, и только в самом конце бросил. Уже после схватки я спросил: «Сергей, зачем ты не бросал раньше?», он ответил: «Я мог бросить, заработать баллы, но тогда соперник меня бы заборол, поскольку был физически мощнее и опытней. А так я дождался концовки, и сделал техническое движение, когда он не успевал ответить». Тогда наставник Рамиль Касимов в очередной раз убедился, что его подопечный Алеханов не только сильный борец, но и отличный тактик.

На ковре юная поросль татарстанского спорта. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Представители международной федерации самбо рассчитывали попасть в программу летних Олимпиад. Одним из требований было, чтобы федерация соответствовала олимпийской хартии, в которой записано, что страну на играх может представлять спортсмен той страны, гражданином которой он является. Об этой тонкости никто не знал в международной федерации самбо, хотя генеральный секретарь международной федерации самбо Эйгминас Пранцишкус из Литвы допытывался у представителей сборной Татарстана о наличии отдельного паспорта. В итоге старты 1997 года стали заключительными, на которых татарстанцы стартовали на международных соревнованиях отдельной командой. Сергей Алеханов тогда завоевал бронзу.