Белые пятна в деле казанского велокиллера: заказчиков нашли, а мотив еще нет?

Почему СК не спешит предъявлять обвинения руководителям и нелегалам фирмы-подрядчика по миллиардным контрактам

Станислав Шевырев. Фото: Артем Дергунов

Сегодня-завтра СИЗО Казани могут пополнить трое фигурантов дела о покушении на Ирину Шевыреву — «хорошую девочку» и «просто домохозяйку», как ее характеризовал в суде задержанный свекор-бизнесмен. Всего в списке подозреваемых СК — семеро установленных и пока неизвестные лица, из которых в Казани задержали пятерых. Сам «велокиллер» успел скрыться за пределами РФ, однако и там его нашли по горячим следам. Один из источников «Реального времени» поделился — за устранение женщины обещали сумму свыше 5 млн рублей. Предположительный мотив заказа силовики пока не озвучивают, но полагают, что все звенья преступной цепочки связаны с фирмой «Волга-Автодор», где Шевыревы — старший и младший — числятся заместителями.

«Три ночи не спали и нашли»

«Это раскрытие — заслуга исключительно сотрудников СК. Три ночи не спали — отсматривали видео по камерам наблюдения — и нашли», — поделился с «Реальным временем» один из силовиков. Нападение на 34-летнюю Ирину Шевыреву произошло 14 октября незадолго до 8 часов утра — женщина отвела дочку в гимназию №94 и вернулась к машине, припаркованной во дворике между учебным учреждением и домом 53 на улице Восстания.

Изучать записи силовикам пришлось и за 14-е, и за предшествующий период. На данный момент известно — слежка велась не день и не месяц. По версии следствия, участники преступного сговора начали слежку за матерью двоих детей и женой бизнесмена не позднее июля 2025-го. Впрочем, в деле уже есть показания, что сбор информации о местах, которые посещает супруга Ивана Шевырева, начался еще в 2024-м.

Кадры записи с камер зафиксировали не только нападение, но и активное сопротивление преступнику. стоп-кадр видео МВД РФ

Уголовное дело возбудили в тот же день — в отделе СК по Московскому району Казани, затем его передали в центральный аппарат Следкома республики. Как выяснило «Реальное время», следственная группа из пяти человек была создана на базе 1-го отдела по расследованию особо тяжких преступлений против личности. Ранее его сотрудники занимались преследованием казанского историка-маньяка Игоря Птицина и обвиняемых по делу банды «Тукаевские», сейчас одним из их подследственных является казанский «вор в законе» Роман Сычев.

Орудие преступления пока не найдено. В материалах дела фигурирует неустановленный колото-режущий предмет. Приехавшего на электровелосипеде парня в черном, несмотря на скрытое шлемом лицо, силовики идентифицировали как некоего Р.Р. Султанова, уроженца Таджикистана. Причем смогли установить — участие в велослежке принимали и двое его земляков.

Участника слежки Бурихона Хамидова отправили в СИЗО в субботу, 18 октября. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Один из них, Бурихон Хамидов, в минувшую субботу получил прописку в СИЗО. А вот его подозреваемого родственника с той же фамилией на суд для избрания меры пресечения пока не привозили.

Группа подозреваемых из «Волга-Автодора» и контракты на 65 ярдов

Когда удалось отследить маршрут участников несанкционированной слежки, Султанов успел выехать за пределы России. По данным МВД РФ, он задержан в одной из стран ближнего зарубежья, решается вопрос об экстрадиции.

Его сообщники-земляки, уже имеющие гражданство РФ, отпираться не стали — дали признательные показания, но лишь по участию в слежке. Так Бурихон Хамидов поделился, что успел даже получить травму на двухколесном транспорте — упал и получил переломы руки и ключицы. В суде он сообщил — до задержания неофициально работал в казанской компании «Волга-Автодор».

Вычислить нападавшего и участников слежки удалось по записям камер. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Далее по цепочке следователи задержали начальника службы безопасности той же фирмы Андрея Черкасина и его подчиненного Булата Галлямова. Последний признался, что заказ на слежку и устранение Шевыревой пришел от Черкасина, но тот лишь выполнял указание начальства.

Есть ли в деле прямые показания либо конкретные улики против мужа пострадавшей Ивана Шевырева и его отца — на заседаниях суда по мере пресечения не сообщалось. На все попытки адвокатов выяснить, по какой причине суду не представлены прямые либо косвенные доказательства причастности, следователь Айрат Гиниятуллин отвечал — они не подлежат преждевременному разглашению. В результате прокуратура не поддержала ходатайство о водворении Шевыревых в СИЗО, а просила лишь продлить срок их задержания на 72 часа. Так и поступила в субботу, 18 октября, судья Разия Зимагулова, указав, что за это время представители СК должны собрать и представить недостающие материалы о причастности задержанных.

Местом нападения стала территория парковки у дома 53 по улице Восстания. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Аналогичное решение в пятницу Советский райсуд Казани принял по ходатайству о заключении под стражу Галлямова — причем в его случае 72 часа истекают уже сегодня. Тогда как Черкасин еще 17 октября был водворен в СИЗО.

Стоит отметить — представленный следствием как «безопасник» и «правая рука Шевыревых» Андрей Черкасин ранее в официальных источниках фигурировал как владелец «Волга-Автодора» — компании по строительству дорог и автомагистралей с доходом за минувший год в 7,7 млрд рублей и штатом в 216 человек, с пропиской на Сибирском тракте. С июня 2025-го ее бенефициаром указан Рафаэль Абдуллин.

Станислав Шевырев (слева) стал героем многих фото мэрии Казани со стройобъектов, где работали «чужие» фирмы. предоставлено пресс-службой мэрии Казани

В багаже этой организации — госзакупки на 35 млрд рублей. Ключевые заказчики — ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ» Миндортранса РТ, ГКУ «Главтатдортранс» и комитет внешнего благоустройства исполкома Казани. Объем работ за счет бюджета на этот год — свыше 10 млрд, на исполнении — работы по реконструкции транспортной развязки трассы Казань — Оренбург на участке в Лаишевском районе, проектирование и ремонт дорог общего пользования, капремонт проспекта Яшьлек, а также внутриквартальных дорог и тротуаров в Набережных Челнах.

В материалах дела СК компания «Волга-Автодор» упоминается как семейный бизнес Шевыревых. Такую же позицию не раз высказывала бывшая супруга замглавы исполкома Казани Игоря Куляжева, которая по заявлению бывшего получила статус обвиняемой в вымогательстве 5 млрд рублей у него. Ранее она направила обращение в адрес руководителей силовых ведомств РФ и главы Татарстана о предполагаемых теневых активах и связях бывшего супруга со строительным холдингом его друга Станислава Шевырева.

При этом директора фирм, включенных в состав холдинга авторами обращения, в суде настаивали — ведут бизнес самостоятельно.

Сам Шевырев уклонялся от ответов на вопросы — по какой причине именно он отчитывался перед мэром за строительные работы по Вознесенскому тракту и возведение трехуровневой развязки на Горьковском шоссе, если официально не имеет никакого отношения к фирмам-подрядчикам этих работ — два ООО «Волга-Автодор» и ООО «Мосты и дороги» .

Иван Шевырев, как и его отец, представился суду всего лишь заместителем директора фирмы «Волга-Автодор». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Согласно обвинению о якобы имевшем место вымогательстве у Куляжева, его экс-супруга и приглашенные ею экс-сотрудники МВД рассчитывали с помощью включения в обращение заведомо недостоверных сведений заставить потерпевшего раскошелиться. При этом информация о подставных директорах — а подрядчик-миллиардер Черкасин, по версии Инессы Куляжевой, был всего лишь охранником Шевырева — также в обвинении названа ложной. Попытки защиты убедить Московский райсуд Казани в необходимости проверки правдивости либо ложности сведений до сих пор были безуспешны. Причем активную роль в защите указанных активов от проверок в суде играл Нияз Абдразаков, адвокат потерпевшего замглавы исполкома. Он же в данное время выступает защитником Ивана Шевырева.

Владелицей второй фирмы «Волга-Автодор» — с регистрацией на улице Кутуя и багажом госзаказов на 30 млрд рублей — 13 лет числилась Галина Рыжакова, а с января 2025-го новым собственникам в документах стали указывать Руслана Хайруллина. Доходы компании за прошлый год составили 14,6 млрд, в этом году — на исполнении три контракта по реконструкции дорог на 6 млрд.

Скромные замы с наградами от министра и мэра

Задержанные Станислав и Иван Шевырев на заседаниях Советского суда представлялись всего лишь заместителями директора фирмы «Волга-Автодор» — без уточнения какой именно. Однако адвокат старшего Ильдар Нуриахметов в своей речи по какой-то причине назвал подзащитного руководителем организации — «крупнейшей в сфере строительства дорог и магистралей».



По мнению Ильдара Нуриахметова, доказательств причастности его клиента к тяжкому преступлению в суд не представлено. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Адвокат заявил: «Шевырев принимал непосредственное участие в строительстве и ремонте значимых автодорог в Казани», и перечислил улицу Несмелова, участок от улицы Гвардейской до проспекта Победы, Вознесенский тракт от проспекта Победы до трассы М-7, реконструкцию Горьковского шоссе, ремонт улично-дорожной сети по маршрутам саммита стран БРИКС и международного форума «Россия — Исламский мир».

Также в суд были представлены две коробки с наградами и благодарностями отца и сына за заслуги в сфере строительства и благоустройства — от главы Миндортранса РТ, мэра Казани, глав районов столицы Татарстана, в том числе — от ныне осужденного экс-руководителя КирМоса Сергея Миронова.

На заседании суда адвокат Шевырева-старшего перечислил ряд крупных строек, в которых лично участвовал его клиент. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Официально Станислав Шевырев сейчас числится собственником двух компаний — «Центральная городская архитектурно-строительная лаборатория» (ЦГАСЛ) и СК «Дорстрой». Обе получателями госконтрактов сейчас не являются, хотя больше 10 лет назад «Дорстрой» занимался вывозом снега по заказу управления Росреестра.

Иван Шевырев является бенефициаром СФ «Волгаавтодор», а еще — на пару с сыном Игоря Куляжева владеет фирмой «СИД» по аренде и управлению собственной и арендованной недвижимостью, в числе которой — два многоуровневых паркинга.

Заметим, что в обращении Куляжевой в список семейных фирм попали и те, что оформлены на Александра Строкина и Ирину Шевыреву — тестя и жену Шевырева-старшего. Так уж совпало, что супругу младшего тоже зовут Ириной. Но на нее бизнес-активы не оформлялись, что возможно, характеризует отношение к ней в семье.

«Хорошая девочка из бедной семьи»

Подозрение в заказе жены и снохи в суде отрицали оба Шевыревых. При этом первый со слезами в голосе говорил — как он нужен своей супруге, которая уже приходила в себя, узнала его и даже смогла написать записку, прежде чем ее вновь потеряла сознание. По данным источников «Реального времени», нападавший нанес множество ударов в область шеи и груди женщины, пострадали и голосовые связки.

По словам Ивана Шевырева, его супруга в больнице уже приходила в себя, узнала его и даже написала записку. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На разлетевшихся в сетях кадрах с камер наблюдения видно, что Шевырева не растерялась, увидев человека с холодным оружием. Она отбивалась, закрывала жизненно-важные органы, пинала нападавшего ногами. А когда тот убежал — довольно легко поднялась и прошла к машине. Успела с помощью прохожих даже вызвонить мужа, он прибыл на место чуть раньше скорой помощи.

В суде Иван Шевырев рассказывал — на место покушения приехала не обычная скорая, а бригада из РКБ, которые провели экстренную операцию в горбольнице №12. «Туда приехали лучшие врачи — я и мой отец приложили к этому все усилия — ее оперировали в 12 больнице, и только они ее спасли. Дальше мы посодействовали, чтобы ее могли транспортировать в РКБ и продолжили максимальное содействие и помощь ей», — утверждает супруг.

— Я прошу, если есть возможность, меня отпустить. Я ничего не совершал, и никогда ни под каким давлением этого не признаю, — заявил Иван Шевырев. — Никогда! Это дело чести. Даст Бог, она придет в себя — то же самое скажет. Я в этом уверен на 150%. Мы души не чаяли друг в друге...

Слова Станислава Шевырева о снохе чем-то напоминали сказку про Золушку. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Станислав Шевырев также отрицал вину, указывая на то, что никакого мотива для подобных действий ни у него, ни у сына быть не могло. При этом особого тепла в адрес снохи, переживаний за ее здоровье и версий — что же могло стать причиной случившегося — со стороны свекра на заседании не было. Больше всего его рассказ напоминал историю про Золушку:

— Она хорошая девочка из довольно бедной семьи. У нее мама одна. Я не говорю, что я прямо богатый. Но у нас есть деньги. И мы с удовольствием взяли девочку, которая была не избалованная, не светская, как сейчас называют... Мы с самого начала называли ее — дочка... Одевали, обували и делали все, чтобы было ей комфортно, и чтобы она могла заниматься детьми... Чтобы не работала. Ирина у нас — домохозяйка... На 10 лет свадьбы подарили ей машину BMW с откидным верхом... Теперь она выросла, теперь она нам стала помощница...

Лишь одно из трех ходатайств об аресте по этому делу поддержала в субботу представитель прокуратуры Юлдуз Гарипова. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Подтвердит ли версию о семейном благополучии сама Ирина Шевырева — покажет время. Уже на этой неделе врачи планируют перевести ее из реанимации в палату интенсивной терапии. Дочки Ирины и Ивана сейчас на попечении бабушек.

Муж и свекор пострадавшей до своего задержания договорились о приезде в Казань для проведения консилиума специалистов из многопрофильного израильского медцентра в Москве. Планировали со временем отправить раненую туда. Станислав Шевырев поделился — в этой же клинике находится на лечении его тесть, бывший замначальника Кировского ОВД Казани Александр Строкин.

Также участник важных дорожных строек делился с судом — хотел бы сбежать — сбежал бы, возможность была. С его слов, уже зная о задержании сына, он получил звонок за полчаса до полуночи с предложением снова явиться в здание Следкома на улице Наки Исанбета. И отправился туда, предполагая, что тоже будет задержан: «Я знал, что какие-то вихри враждебные веют».

Слежка за 15 тысяч, заказ за 5 миллионов?

«Я не считаю себя виновным», — убеждал суд Шевырев-старший. С его слов, взаимоотношений и общения с Черкасиным и иными фигурантами из числа подозреваемых (за исключением сына), у него не было.

— Насколько я знаю, один человек по имени Булат, которого задержали, дал показания, что он за 15 тысяч рублей собирался следить за моей снохой. Через день он изменил показания и из подозреваемых перешел в свидетели. Как я понял, он сказал — организатор всего этого Черкасин, и дал каких-то денег — по-моему миллион. А кто просил заказ — сказал, что это Иван... Я не понял, почему так произошло. Если этот человек — участник банды, то почему ему статус поменяли?! Почему двух других не ищут? — возмущался 55-летний задержанный. По его мнению, никаких оснований подозревать его и сына нет.

О предполагаемом мотиве преступления в суде представитель Следкома не сказал ни слова. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ни один протокол допроса в суде не оглашался. Официальное обвинение пока не предъявлено никому из задержанных. В данный момент преступление квалифицировано как покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Характеризующий признак — о корыстном умысле и найме — пока не вменяется. Однако силовики уверены — вознаграждение оговаривалось, причем даже в случае слежки речь шла о сумме на порядок выше, чем названные подозреваемым бизнесменом 15 тысяч. На вопрос — во сколько оценили жизнь Ирины Шевыревой — один из источников «Реального времени» говорит, что речь шла о сумме свыше 5 млн рублей.

И наконец главный вопрос — кому и чем помешала домохозяйка, являющаяся супругой бизнесмена? Выбранный способ расправы больше всего напоминает личную месть. И тут напрашиваются только две версии — либо дело в самой Ирине Шевыревой, либо нападение на нее было жесткой демонстрацией силы бизнесменам Шевыревым. Последний сценарий не стыкуется с признаниями вовлеченного в преступление нелегала семейной фирмы Хамидова и безопасника Галлямова. Если конечно не рассматривать версию о том, что начальник службы безопасности Черкасин, после смещения с поста номинального учредителя, вышел на тропу войны и выбрал самое слабое звено. Рядовые сотрудники «Волга-Автодора» в один голос заявляют, что Черкасин всегда был правой рукой Шевыревых.

По мнению адвоката Нияза Абдразакова, задержание его клиента незаконно. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом адвокаты бизнесменов заявляют об абсурдности подозрений в их адрес и отсутствии оснований даже для задержания.

В СК предполагаемый мотив преступления пока не оглашают. Как уверяет осведомленный источник «Реального времени», силовики не исключают, что обвинение будет предъявлено лишь одному из Шевыревых.

При этом представитель СК на заседании подчеркивал — в деле могут появиться и новые, еще не установленные фигуранты.