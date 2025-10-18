«Я ничего не совершал»: в суде Казани бизнесмен Иван Шевырев отверг подозрения в заказе жены

Суд Казани не стал избирать меру пресечения задержанному бизнесмену, продлив срок его задержания на 72 часа

Фото: Артем Дергунов

Советскому райсуду Казани не хватило доказательств причастности Ивана Шевырева к покушению на жизнь жены. Срок задержания бизнесмена продлен на 72 часа, передает с места журналист «Реального времени».

Следком настаивал на заключении Шевырева в СИЗО, однако эту позицию не поддержала прокуратура. Старший помощник прокурора Советского района Казани Юлдуз Гарипова попросила суд продлить задержание подозреваемого на трое суток, предоставив силовикам время для сбора доказательств.

Адвокат задержанного Нияз Абдразаков просил отказать в ходатайстве полностью.

Сам Иван Шевырев выступил с речью в свою защиту, полностью отрицая, что каким-либо образом мог участвовать в тяжком преступлении, сообщил, что лишь благодаря его и отца своевременной помощи и подключению лучших врачей Ирина осталась жива. Он поделился, что она уже приходила в сознание, пыталась написать записку, и врач предупредил его — при следующем пробуждении он, как супруг, должен быть рядом. Также вспомнил страдающего от онкологии дедушку, за которым в больнице также требуется уход.

— Я ничего не совершал, и никогда этого не признаю — это дело чести, — заявил суду подозреваемый бизнесмен. — Меня никто не задерживал. Я сам явился в Следственный комитет (по данным источников «Реального времени», Шевырева сопроводили на допрос после обыска в его доме). Сделать это смог только на третий день — полностью занимался супругой...

Артем Дергунов / realnoevremya.ru





Далее Иван Шевырев заявил — никаких доказательств его вины нет и быть не может, он сам заинтересован в том, чтобы негодяев нашли и наказали. «Касаемо супруги — когда это произошло, ее не просто увезли на скорой — к ней приехали лучшие врачи. Я и мой отец оказывали полное содействие. В больнице №12 ее оперировали врачи РКБ — только поэтому спасли. Потом содействовали, чтобы ее перевели в РКБ... Она придет в себя и тоже скажет, я уверен, мы друг в друге души не чаяли... Никогда этого не признаю, это дело чести...»

Подозреваемый также отметил, что ситуация с супругой и с ним самим чревата осложнением здоровья у младшей дочки.

На заседании по ходатайству защиты к материалам дела приобщили грамоты и благодарности в адрес Ивана Шевырева, в том числе — от мэра Казани Ильсура Метшина за 2016 и 2018 годы, от главы Миндортранса РТ за 2015 год и от командира мотострелкового батальона воинской части в Запорожье за помощь участникам СВО.

Напомним, ход расследования этого преступления взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. 14 октября 2025 года в камеры на улице Восстания в Казани, недалеко от гимназии попало нападение мужчины в шлеме на женщину, которая проводив ребенка в школу, вернулась к своей машине. На кадрах видно, что неизвестный нанес женщине несколько ударов ножом — в том числе в шею. В данный момент пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

На заседании следователь 1-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Айрат Гиниятуллин сообщил — преступление готовилось с июля 2025-го года. В преступном сговоре, по версии следствия, участвовали Бурихон Хамидов и его родственник, непосредственный исполнитель Султанов, начальник службы безопасности одной из фирм Шевыревых Андрей Черкасин (арестован вчера — ред.) и его подчиненный Булат Галлямов (вчера суд продлил его задержание на 72 часа). Также в группу силовики включают супруга пострадавшей Ивана Шевырева и его отца Станислава, компании которых занимаются строительством дорог, мостов и развязок в Татарстане. Есть в деле и неустановленные лица.

Предполагаемый мотив заказа на убийства на следствии не оглашался, как и суммы, которые якобы обещали за расправу над женщиной соучастникам преступления.

Один из участников слежки сегодня был арестован.