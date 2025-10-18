«Отпустите меня! Я не виноват»: ВИП-подрядчику казанских строек продлили задержание на 72 часа

На заседании суда бизнесмен Станислав Шевырев просился под подписку — ради близких и бизнеса

Фото: Артем Дергунов

Ходатайство СК об аресте казанского бизнесмена Станислава Шевырева по делу о покушении на жизнь его снохи будет рассмотрено позже. Советский суд Казани лишь продлил подозреваемому срок задержания на 72 часа, так же, как его сыну, сообщает из зала суда журналист «Реального времени».

В суде Шевырев представился заместителем директора фирмы «Волга-Автодор» и законопослушным человеком. Рассказал, что никогда не преступал закон и даже в лихие 90-е не состоял ни в одной группировке. С его слов, после нападения неизвестного на сноху неоднократно бывал в здании СК на улице Наки Исанбета в Казани и выполнял все указания следствия. «Видел, что вихри враждебные веют», — признавался он и вспоминал, что имел возможность скрыться, после того как задержали его сына, а его в полдвенадцатого ночи отпустили (а после новой информации приехали домой с обыском и задержали, — прим. ред.).

Станислав Шевырев уверял — девушку сына приняли как дочь, были рады, что сын ухожен, подрастают две внучки. «На 10-летие свадьбы Ирине подарили BMW с открытым верхом, — заметил он, настаивая, что никакого умысла лишать жизни любимую сноху у него и его сына не было. — Она простая домохозяйка. Никаких финансовых вопросов нет».



По словам задержанного, здоровьем пострадавшей сейчас нужно заниматься. «Мы из Москвы пригласили специалистов — там израильская клиника есть», — пояснил он. Есть и другие больные в семье — «отец, бывший начальник РОВД, сейчас в больнице — отрезали половину легкого. Теща тоже болеет. У тещи сын психически больной», — продолжил он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Пожалуйста, отпустите меня под подписку — я всю жизнь буду вас благодарить и молиться. Плюс у меня еще бизнес — есть такое нехорошее слово. Машина без двигателя не едет. Телега без лошади не скачет. Так и тут — все остановится. За решеткой я не смогу это делать... Отпустите меня! Я всем помогу, я не виноват! — уже со слезами умолял подозреваемый.

Его адвокат Ильдар Нуриахметов просил полностью отказать в избрании меры пресечения. А представитель прокуратуры Советского района Юлдуз Гарипова предлагала продлить срок задержания на 72 часа, чтобы дать сотрудникам СК время для предоставления доказательств.

Напомним, ход расследования этого преступления взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

14 октября 2025 года на камеры на улице Восстания в Казани, недалеко от гимназии, попало нападение мужчины в шлеме на женщину, которая, проводив ребенка в школу, вернулась к своей машине. На кадрах видно, что неизвестный нанес женщине несколько ударов ножом, в том числе в шею. В данный момент пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На заседании следователь 1-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Айрат Гиниятуллин сообщил — преступление готовилось с июля 2025 года. В преступном сговоре, по версии следствия, участвовали Бурихон Хамидов и его родственник, непосредственный исполнитель Султанов, начальник службы безопасности одной из фирм Шевыревых Андрей Черкасин (арестован вчера, — прим. ред.) и его подчиненный Булат Галлямов (вчера суд продлил его задержание на 72 часа). Также в группу силовики включают супруга пострадавшей Ивана Шевырева и его отца Станислава, компании которых занимаются строительством дорог, мостов и развязок в Татарстане. Есть в деле и неустановленные лица.

Предполагаемый мотив заказа на убийства на следствии не оглашался, как и суммы, которые якобы обещали за расправу над женщиной соучастникам преступления.

Один из участников слежки сегодня был арестован. А вот супругу пострадавшей Ивану Шевыреву суд лишь продлил срок задержания на 72 часа.