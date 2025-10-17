Карпин против Черчесова, битва лидеров чемпионата и команда-подражатель «Рубина»

Что ожидать от матчей 12-го тура РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

Команды Российской премьер-лиги (РПЛ) после паузы на игры сборных возвращаются к работе уже в эти выходные. Очередной тур чемпионата ожидается с большим интересом, почти в каждом матче есть какая-то своя интрига. Например, в Москве сразятся лидеры турнирной таблицы, Валерий Карпин встретится со Станиславом Черчесовым, а в «Оренбурге» дебютирует тренер-татарин. Что ожидать от матчей 12-го тура — читайте в материале «Реального времени».

«Рубин» — «Балтика»: кто сыграет «первым номером»



В ближайшем туре «Рубину» предстоит непростое испытание. В гости к казанцам приедет «Балтика» — главное открытие старта сезона в РПЛ. Команда Андрея Талалаева берет свое теми же способами, что и подопечные Рашида Рахимова: вертикальным футболом с кучей единоборств. Показатели тоже примерно равные. «Балтика» и «Рубин» одержали по пять побед и забили по 15 голов. Но калининградцы потерпели лишь одно поражение (у «рубиновых» три поражения) и пропустили только шесть мячей (у казанцев — 15).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом соперники привыкли отдавать инициативу, практически не владея мячом в позиционных атаках. На последней открытой тренировке Рахимов даже намекнул, что Талалаев является подражателем игры «Рубина». Будет интересно посмотреть, кто пересмотрит свою тактику и сыграет первым номером.

Обе команды готовились к очному противостоянию без своих лидеров. У «балтийцев» в сборные отправились Брайан Хиль и Мингиян Бевеев, у «Рубина» не было Мирлинда Даку, а Дмитрий Кабутов занимался индивидуально из-за проблем со здоровьем. Зато у казанцев восстановились Илья Рожков, Алексей Грицаенко, Далер Кузяев и Антон Швец. Впервые за очень долгое время в распоряжении Рахимова будут максимальные возможности по составу.

«Рубину» в этой игре победа гораздо нужнее. Не секрет, в текущем сезоне казанцев оценивают именно по «Балтике», отрыв от которой пока составляет два очка. И эти сравнения исключительно в пользу команды Талалаева. В случае поражения разница увеличится до пяти баллов, и будет невозможно ссылаться на то, что «балтийцы» находятся недалеко. Как бы в таком случае в клубе не приняли поспешных решений по судьбе Рахимова.

«Локомотив» — ЦСКА: битва лидеров

Так уж сложилось, что субботнюю программу матчей закроет собой битва лидеров чемпионата. ЦСКА после 11-го тура лидирует в турнирной таблице с отрывом в одно очко от «Локомотива». Подопечные Фабио Челестини в сентябре угодили в небольшой кризис, однако до международной паузы успели выйти на свой прежний уровень. В последней игре армейцы переиграли «Спартак», своего главного соперника в российском футболе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Локомотив» в нынешнем сезоне успел дважды уступить ЦСКА. Но оба поражения пришлись на матчи группового этапа Кубка России — 1:2 и 0:0 (по пен 2:4). В чемпионате команда Михаила Галактионова остается единственной ни разу не проигравшей встречи. «Железнодорожники» в случае победы смогут выйти в единоличные лидеры РПЛ. Однако верят в такой исход не многие. «Локомотив» имеет массу проблем: в основном команду тянет молодой талант Алексей Батраков, команде не хватает и стабильности.

Вспомним, ЦСКА в последний раз побеждал «Локомотив» в чемпионате два года назад. С тех пор команды дважды играли вничью, а еще один раз армейцы проиграли с минимальным счетом — 0:1.

«Спартак» — «Ростов»: одни сохранили Станковича, другие потеряли Арутюнянца

Пауза на матчи сборных снова оказалась насыщенной на околофутбольные события в российском чемпионате. Самые громкие истории коснулись двух команд, которым в субботу предстоит сыграть в очном поединке. «Спартак» после обидного поражения от ЦСКА (2:3) всерьез рассматривал вариант с отставкой главного тренера. Клубные обсуждения ни к чему не привели — Деян Станкович сохранил свой пост на неопределенный срок.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кадровый вопрос решался и в «Ростове». Здесь в отношении клуба многое зависит от местных властей. В сентябре в области официально был назначен новый губернатор, а в октябре в отставку ушел президент футбольного клуба «Ростов». Бизнесмен Арташес Арутюнянц покинул занимаемую должность, «забрав» с собой спортивного директора Алексея Рыскина. Оба работали с 2017 года, но сейчас вынуждены уйти. В РФС уже высказали беспокойство из-за произошедших изменений. Футбольные чиновники опасаются, что «Ростов» может столкнуться с финансовыми проблемами.

Как бы там ни было, матч в Москве ожидают с большим интересом. По прогнозам, ростовчане начнут свое падение уже в ближайшие выходные, а «Спартак» обретет дополнительный разгон на фоне оказанного доверия тренеру. Но это лишь на бумаге. Посмотрим, как же будет на деле.

«Динамо» — «Ахмат»: Карпин против Черчесова

В Москве, в 12-м туре, встретятся команды нынешнего и бывшего тренеров сборной России. В гости к Валерию Карпину и его «Динамо» приедет Станислав Черчесов. Его «Ахмат» воспрял духом после смены главного тренера и выдал семиматчевую серию без поражений в чемпионате. Из аутсайдера турнира грозненцы в одночасье взлетели в топ-7 РПЛ. Правда, сил на финишный отрезок у игроков не хватило, и два последних матча в Кубке России и Премьер-лиге подопечные Черчесова проиграли. Более того, не забили в них ни разу.

Реальное время / realnoevremya.ru

С «Динамо» у грозненцев будет достаточно моментов для гола. В этом мало кто сомневается, ведь у москвичей в нынешнем сезоне есть огромные проблемы при обороне своих ворот. Что говорить, если на паузу «бело-голубые» ушли, уступив «Локомотиву» со счетом 3:5? Больше «Динамо» в верхней части таблицы никто не пропускает — столько же (17 мячей) пропущенных у «Спартака».

Короткой строкой

В Самаре ожидается дебют Ильдара Ахметзянова в качестве главного тренера «Оренбурга». Соперник оренбуржцев находится в кризисе — «Крылья» проиграли три последних матча в чемпионате с общим счетом 3:7. К тому же у самарцев травмирован лидер Вадим Раков, его появление в матче под большим вопросом. Поэтому у экс-тренера «КАМАЗа» Ахметзянова есть все шансы стартовать в РПЛ с победы.

«Динамо Махачкала» еще не проигрывало в текущем розыгрыше чемпионата в домашних поединках. Махачкалинцы являются очень неудобным соперником в Дагестане, набирая львиную долю своих очков дома. Прервать успешную серию дагестанцев постарается чемпион страны «Краснодар». Краснодарцы избежали дисквалификации своего лидера Эдуарда Сперцяна, которому в КДК РФС выписали лишь денежный штраф за «расистский скандал» после игры с «Ахматом». Свежим будет и нападающий Джон Кордоба, впервые за долгое время оставшийся в России на время международной паузы.

«Пари НН» проведет в 12-м туре первый в сезоне домашний матч. Как так получилось? Все просто, арена в Нижнем Новгороде вначале использовалась не по назначению, а затем долго ремонтировалась. В итоге свои домашние встречи «Пари НН» приходилось проводить где угодно, но только не в родном регионе. Даже в Казань заезжали. Теперь — дебют, в соперниках — «Акрон». И болельщики справедливо ждут победы от своей команды, ведь противостоять будет один из аутсайдеров чемпионата. Впрочем, «Пари НН» и сам находится в зоне вылета.

Расписание матчей 12-го тура РПЛ:

Суббота, 18 октября:

13:00 — «Крылья Советов» –:— «Оренбург»

13:00 — «Пари НН» –:— «Акрон»

15:15 — «Спартак» –:— «Ростов»

17:30 — «Динамо» Махачкала –:— «Краснодар»

19:45 — «Локомотив» –:— ЦСКА

Воскресенье, 19 октября:

14:30 — «Сочи» –:— «Зенит»

17:00 — «Рубин» –:— «Балтика»

19:30 — «Динамо» –:— «Ахмат»