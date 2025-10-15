Швец и Кузяев — восстановились, Кабутов и Сиве — под вопросом: как «Рубин» готовится к «Балтике»

Секреты с открытой тренировки казанцев и разбор соперника

Фото: Динар Фатыхов

Следующим соперником казанского «Рубина» в Российской премьер-лиге (РПЛ) станет калининградская «Балтика». Встреча состоится в ближайшее воскресенье в Казани в 17:00 по московскому времени. Что ждать от матча и как «Рубин» готовится к игре — читайте в материале «Реального времени».

«Балтика» не просто так находится наверху»



«Балтика» в нынешнем сезоне считается главным возмутителем спокойствия в российском чемпионате. Калининградская команда вернулась в число сильнейших клубов страны спустя год после вылета в Первую лигу. Но это не мешает подопечным Андрея Талалаева идти в пятерке лидеров турнирной таблицы РПЛ. В стартовых 11 турах самый западный клуб России потерпел лишь одно поражение и набрал 20 очков, занимая пятое место.

Пару лет назад «Балтика» пробилась в Премьер-лигу в компании с «Рубином». Казанцы тогда выиграли Первую лигу, а калининградцы финишировали вторыми. В отличие от «балтийцев» команда Рашида Рахимова без особых проблем закрепилась в высшем дивизионе и вот уже третий сезон уверенно держится вдалеке от зоны вылета. «Балтика» же свои позиции сохранить не смогла, превратившись в команду-лифт, которая то выходит в РПЛ, то вылетает.

На этот раз калининградцы всерьез намерены остаться. Основной причиной такого смелого старта принято считать тренерский талант Талалаева. При нем команда обрела узнаваемый стиль игры и превратилась в противного для всех соперника. По мнению защитника «Рубина» Андерсона Арройо, «Балтика» заслуженно идет в верхней части таблицы РПЛ и казанцев ждет сложный матч.

— Команда не просто так находится наверху турнирной таблицы. У них достойная, командная игра. Нам необходимо отталкиваться от себя, действовать с максимальной концентрацией и приложить все силы для победы, — приводит слова Арройо корреспондент «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Схожесть с «Рубином» и ауты Бевеева

По стилю игры «Балтика» выглядит некой копией казанского «Рубина». Калининградцы играют с максимальной интенсивностью в вертикальный футбол. Особое внимание уделяется борьбе за подборы мяча и прессингу. Владение — не самоцель, важнее быстро отыскать нападающего Брайана Хиля и организовать атаку, которая обязательно должна заканчиваться ударом. От «Балтики» уже пострадали «Спартак» (3:0), «Локомотив» (0:0) и «Зенит» (0:0), а единственное поражение случилось только в десятом туре — от ЦСКА и с минимальным счетом (0:1).

Схожесть с «Рубином» подметил и главный тренер казанцев Рашид Рахимов. В разговоре с корреспондентом «Реального времени» специалист рассказал о сильных сторонах предстоящего соперника.

— Это очень хорошая мобильная команда. Они берут свое тем, что много идут в борьбу, навязывают единоборства, подборы — своими сильными сторонами. Они приобрели достаточное количество неплохих футболистов. «Балтика» напоминает чем-то нас в первый год в РПЛ. Это тяжелый соперник для всех. У них в атаке два очень неплохих нападающих, есть крепкие опорники, а в обороне действует сыгранная пара Гассама — Андраде. Мы ждем тяжелой игры, — сказал Рахимов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На время международной паузы Талалаев вывез команду на сбор в Новогорск. В Подмосковье калининградцы будут готовиться к двум выездным матчам, в том числе к «Рубину». Пока «Балтике» пришлось обходиться без своих лидеров, которые уехали в сборные. Речь идет про Брайана Хиля и Мингияна Бевеева. Нападающий сыграл за команду Сальвадора, а защитник дебютировал за основной состав России. Все сборники вернутся в середине недели и успеют провести пару тренировок до отъезда в Казань.

Интересно, что Бевеев является одним из самых обсуждаемых игроков «Балтики». Летом защитник мог оказаться в «Рубине», но казанские функционеры слишком медленно действуют на трансферном рынке и калининградцы увели футболиста раньше. Особую опасность Бевеев представляет при вбросе мяча из аута. Защитник выбрасывает его настолько далеко, что этот компонент уже превратился в одну из главных игровых фишек «Балтики».

— Ауты «Балтики»? Они несут опасность. Их ауты достаточно качественные, похожи на угловые удары. Они стараются выжимать максимум из таких моментов, хорошо навязывают борьбу. Поэтому ауты отрабатываются у них на тренировках, — сказал Рахимов на открытой тренировке «Рубина».

Швец и Кузяев готовы, Кабутов и Сиве — под вопросом

Сам «Рубин» тренировался тоже без нескольких сборников. На вечернем занятии отсутствовали Мирлинд Даку, Угочукву Иву, Велдин Ходжа и Игор Вуячич. Некоторые из них присоединятся к команде уже в ближайшее время, а полностью состав соберется к вечеру четверга — утру пятницы.

На открытой тренировке можно было заметить несколько деталей по игрокам. В основную группу с некоторыми ограничениями вернулся хавбек Даниил Кузнецов, который вторую часть занятия занимался отдельно с Дмитрием Кабутовым под наблюдением физиотерапевта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В маске тренировался Далер Кузяев, получивший тяжелую травму носа в последнем матче с «Крыльями Советов». Пропустивший пару игр Антон Швец в общении с журналистами сообщил, что восстановился и готов выйти на поле.

Активнее всех выглядел Арройо. Колумбиец даже едва не повторил свой трюк с голом из матча с «Крыльями»: обошел парочку игроков, но вратарь не купился на финт и отразил удар защитника. Без ограничений работал Илья Рожков, не попавший в заявку игры с самарцами. А вот Жак Сиве был бледной тенью самого себя. Вероятно, француз находится не в лучшей форме. Рахимов рассказал, что нападающий на днях получил повреждение и не успел полностью восстановиться.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом в «Рубине» царит спокойная рабочая обстановка. Команда прекрасно понимает, что проигрывать «Балтике» нельзя. Сейчас в руководстве клуба оценивают результаты подопечных Рахимова именно по калининградцам, от которых «рубиновые» отстают на два балла. В случае поражения отрыв увеличится уже до пяти очков, и сравнения будут не такие радужные для «Рубина».