Ренат Гайнутдинов — генераторам: «На защите должны быть руководство и цифры»

Экспертный совет при Госкомитете РТ по тарифам отклонил инвестпрограммы «Казэнерго» и «Альметьевских тепловых сетей» из-за отсутствия их руководителей

Ренат Гайнутдинов — крайний справа. Фото: предоставлено пресс-службой ГК по тарифам

«Корректировки в инвестиционную программу АО «Казэнерго» на 2025 год не получили одобрения. Причина прежняя — не явилось руководство компании, а пришедший начальник отдела не смог ответить на вопросы, которые накопились за это время у членов Экспертного совета», — объяснила первый зампред Госкомитета Татарстана по тарифам Лариса Хабибуллина причину «неуда», выставленного казанским энергетикам. Новый глава татарстанского регулятора Ренат Гайнутдинов объявил, что отныне защищать инвестиционные программы РСО должны первые лица компаний, и в их презентациях «должны быть цифры — было, стало, разница». Какие еще изменения готовит команда ГК по тарифам — в материале «Реального времени».

Рискуют потерять: «Казэнерго» 11 млн рублей, а АТС 172 миллиона

Новый глава Госкомитета Татарстана по тарифам Ренат Гайнутдинов, назначенный две недели назад, включился в процесс ревизии инвестиционных программ татарстанских ресурсоснабжающих организаций (РСО). Сегодня утром он провел заслушивание двух наиболее проблемных с точки зрения исполнительской дисциплины организаций — «Казэнерго» и «Альметьевских тепловых сетей» (АТС). Компании пригласили на заседание Экспертного совета, где проходила предварительная оценка их проектов с точки зрения экономической обоснованности.

«Казэнерго» представило корректировки в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2025 год, что связано с переносом сроков выполнения мероприятий стоимостью 11 млн рублей (речь идет о строительстве котельных). «Альметьевские тепловые сети» вынесли проект инвестпрограммы также в сфере теплоснабжения, но на 2026 год. Ее стоимость 225 млн рублей. Обе инициативы провалились, а компании получили условный «неуд». «Пересдачу» смогут пройти до 20 ноября.

Если снова не смогут «защититься», то «Казэнерго» рискует лишиться 11 млн рублей из тарифной выручки за 2025 год, а «Альметьевские тепловые сети» потеряют 172 млн рублей, сообщила журналистам первый зампред ГК по тарифам Лариса Хабибуллина. Причем «Казэнерго» пытается провести корректировки во второй раз. Не в первый раз привозят в Казань программу и «Альметьевские тепловые сети». Что не так с РСО?

Что предъявили «Казэнерго»

Защищать корректировки в инвестпрограмму «Казэнерго» приехал начальник отдела стратегического планирования компании Павел Игнатьев. Он сообщил, что в этом году в нее дополнительно внесли 10 мероприятий — их стало 72. Но называть новые объекты приложения усилий не стал. С другой стороны, «инвестка» претерпела изменения, обратил он внимание. Во-первых, при закупочных процедурах достигнута экономия, но изменилась проектно-сметная стоимость объектов. Во-вторых, пришлось завершать ремонт котельных на Журналистов, 28 и Каштановой,18, недоделанных в 2024 году. В результате бюджет «инвестки» перерос предел: вместо утвержденных 397,3 млн рублей расходы выросли до 408,3 млн рублей, следовало из презентации.

Откуда взялась разница в 11 млн рублей? — спрашивали члены Экспертного совета. Ответа не нашлось. Начальник отдела стратегического планирования «Казэнерго» не смог объяснить «перерасход» в бюджете. И пообещал передать вопросы руководству.

Напомним, «Казэнерго» обеспечивает теплом и горячей водой 25% населения Казани. В его ведении находится более 2 тысяч многоквартирных жилых домов, почти 500 социально значимых объектов — это детские сады, школы, поликлиники, больницы и еще более тысячи других потребителей.

«Это не технические корректировки»

Увидев растерянность представителя «Казэнерго», глава ГК по тарифам Ренат Гайнутдинов заявил, что впредь на защиту должны приходить руководители компании или ее финансового блока. «Это не технические корректировки. Они влекут важные экономические последствия», — отметил он. По его мнению, начальники отделов не могут отвечать за действия компании, поэтому на ковер ждут первых лиц.

Тут Гайнутдинов дал поручение подготовить стандарт, которому должны следовать РСО при подготовке отчета об исполнении инвестиционной программы. Сейчас они «рисуют» кто-как может, теряя важные цифры, опуская прошлогодние, из-за чего навигация по инвестпрограмме затруднена для экспертов. Проще говоря, «цифры не бьются». «На защите должно быть руководство и должны быть цифры: было, стало, разница», — потребовал глава госкомитета.

— «Казэнерго» приходит во второй раз защищать корректировки, а их представитель не может ответить на вопросы. Но мы не собираемся для того, чтобы он получил напутствия и передал их руководству. Мы должны принимать решения здесь и сейчас», — пояснила журналистам первый зампред ГК по тарифам Лариса Хабибуллина. — Это уже второй раз, когда мы снимаем эту программу у АО «Казэнерго», потому что на заседании не было их руководителя. К сожалению, коллеги, похоже, не совсем понимают ситуацию.

По ее словам, компания ежегодно меняет утвержденный план работ на 50—60%, что недопустимо.

Может ли за год износ сетей вырасти до 89%?

«Альметьевские тепловые сети» также делегировали технических специалистов. На экспертный совет приехали заместитель директора по производству — главный инженер Ренат Валиуллин и ведущий инженер Марсель Валиуллин. Им пришлось защищать проект инвестиционной программы на будущий год стоимостью 225 млн рублей. Он включает три мероприятия, основной источник — амортизационные отчисления в сумме 173 млн рублей.

— «Альметьевские тепловые сети» обслуживают 70% населения города, имеют 14 котельных, 420 км протяженность сетей. Надежность сетей вызывает беспокойство, так как эксплуатируются они свыше 37 лет при нормативном сроке 25 лет. Для исправления ежегодно проводим ремонт и реконструкцию — 7-8 км в год, но этого недостаточно», — рассказал Валиуллин

. В программу 2026 года не вошла Актюба. Ее предполагается включить в республиканскую программу модернизации ЖКХ, уточнил он. Кроме того, выяснилось, что компания отказалась от привлечения кредитов, но и не участвует в федеральной и республиканской программах по модернизации ЖКХ. Ее основной спонсор — «Татнефть».

Главный инженер АО «Альметьевские тепловые сети» Ренат Валиуллин «засыпался» на вопросе износа тепловых сетей. Он сообщил, что за год этот показатель вырос с 79 до 86%. Разве за один год может так ухудшиться ситуация, засомневался глава регулятора. По его мнению, эти цифры необходимо обосновать исследованиями. «Не вижу причин на ухудшения износа. АТС стабильно дается амортизация, есть средства «Татнефти». Представитель компании не смог ответить, каким образом увеличился износ, будем разбираться. Пока придержим программу, — пояснила Лариса Хабибуллина.

Но есть и хорошие новости для РСО. ГК по тарифам склоняется к пересмотру эталонной стоимости погонного метра труб для замены коммуникаций в РТ. Предельная стоимость в 25 тысяч рублей не отвечает рынку, чаще всего подрядчики покупают по 40 тысяч рублей. Но мониторинг закупок не завершился, поэтому итоговые цифры прозвучат в конце года, заверила Лариса Хабибуллина.