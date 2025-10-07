Сильная экономика и неравенство в доходах: что вывело Татарстан в лидеры по достижению целей ООН
Эксперты МГИМО объявили результаты исследования социально-экономического развития регионов России на соответствие стандартам ООН
Татарстан поднялся за два года с шестого на первое место по достижению показателей устойчивого развития в соответствии со 139 показателями ООН. Таковы результаты исследования, которое провел МГИМО в рамках реализации проекта «Приоритет 2030». Республика набрала в совокупности 53,56 балла, опередив Москву и Московскую область. «Наилучшие показатели у республики достигнуты в здравоохранении, а вниз тянут — гендерное неравенство и социальное расслоение в обществе», — пояснила заместитель директора Института международной торговли и устойчивого развития МГИМО профессор Капитолина Турбина. Подробнее — в материале «Реального времени».
На первом месте по критериям ООН
Сегодня были объявлены результаты независимого рэнкинга регионов России по достижению целей устойчивого развития ООН за 2025 год, подготовленного экспертами МГИМО в рамках программы «Приоритет 2030». Итоги впервые огласили в Казани на площадке Агентства инвестиционного развития РТ, куда приехала команда МГИМО МИД России и Российской ассоциации содействия ООН.
Татарстан занял первое место среди 89 регионов РФ, поднявшись с шестого места в 2023 году. По совокупности критериев оценки республика набрала 53,56 балла, опередив на 1,3 балла общепризнанного лидера-долгожителя Москву (52,22 балла) и Московскую область (51,11 балла), сообщила руководитель группы по составлению рейтинга, заместитель директора Института международной торговли и устойчивого развития МГИМО профессор Капитолина Турбина
Наилучших показателей республика достигла в экономическом развитии. Здесь она заняла второе, самое высокое, место среди 89 регионов, набрав максимум баллов в позиции «достойная работа и экономический рост» и «индустриализация, инновации и инфраструктура». Третье место республика заняла в борьбе с ликвидацией нищеты, девятое место — по качеству оказания медицинской помощи, следовало из презентации рэнкинга МГИМО.
Эксперты МГИМО увидели отставание в системе образования Татарстана
Наихудшие показатели у республики обнаружились в образовании. Здесь Татарстан оказался почти в самом конце — 85-е место из 89 регионов. Гораздо лучше, но все равно плохо на общем фоне, выглядит татарстанская электроэнергетика. По ценовой доступности и экологической чистоте генерации Татарстан занял 60-е место. Намного активнее остальных татарстанские предприятия борются с изменением климата и выбросами углекислого газа — 53-е место.
— 53,56 балла состоят из ранжирования результатов по 139 показателям социально-экономического развития, — пояснила журналистам Капитолина Турбина. — Татарстан вывело в лидеры прежде всего экономическое развитие. По социальным показателям наилучшие результаты у здравоохранения, выделяется высокое качества среды, обеспечение чистой водой. В чем отстает? Это гендерное неравенство и социальное расслоение, — отметила она.
Другая болевая точка — слабая система восстановления лесов. Проще говоря, в республике меньше, чем в остальных регионах, проводится посадка леса.
Цель рэнкинга — дать регионам объективную, методологически выверенную оценку скорости движения по достижению каждой из 17 целей устойчивого развития (ЦУР), а также стимулировать обмен лучшими практиками и развитие партнерства между регионами, бизнесом, наукой и гражданским обществом. Информационную поддержку проекту оказывает Информцентр ООН в Москве. А сама оценка проводится на основе официальной национальной российской статистики по каждому региону Российской Федерации.
Низкая бедность и высокая продолжительность жизни
Талия Минуллина конкретизировала результаты. Во-первых, в Татарстане уровень бедности снизился до 3,8%, и это один из самых низких показателей в России. В прошлом году было заключено 5 900 социальных договоров, 63% семей вышли из бедности, а 85,1% увеличили свой среднедушевой доход.
Во-вторых, Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по продолжительности жизни (74,5 года), благодаря крупным инвестициям в доступ к здравоохранению, современную диагностику, мобильные медицинские пункты и значительную модернизацию систем здравоохранения и долгосрочного ухода. В-третьих, в республике стопроцентный охват в сфере дошкольного образования, в республике инвестируют в современные школы и цифровые платформы, поддерживается инклюзивное и многоязычное образование.
С гендерным неравенством можно поспорить. «30% руководящих должностей занимают женщины, а почти 2 тысячи занимаются бизнесом», — глава АИР привела примеры продвижения женщин во власти и бизнесе. — Доля женщин на руководящих должностях увеличилась на 25% в период с 2021 по 2024 год и в настоящее время составляет 30%. Женщины составляют 22,3% глав муниципалитетов и 15,2% депутатов регионального парламента».
Чистая вода есть, потому что республика активно модернизирует водоочистную инфраструктуру, осуществляет мониторинг качества воды и восстанавливает реки.
Как стандарты ООН помогли Уфе и Ульяновску
Улучшились позиции и у других регионов. Московская область набрала 51,11 балла, поднявшись с девятого места в 2024 году, Башкортостан сделал большой рывок, поднявшись на четвертую позицию с 38-го места, Калининградская область переместилась на пятое место с 17-й строчки. Также в первой десятке лидеров рэнкинга оказались Санкт-Петербург, Белгородская область, Воронежская область, Чувашия, Севастополь.
— Кому нужен рейтинг? Всем странам! — заявила Капитолина Турбина. — Этот рейтинг — подтверждение скорости движения по достижению показателей устойчивого развития. Он нужен жителям, потому что он формирует запрос на изменения по тем показателям, которые являются идеальными.
По ее словам, два года назад участие в рейтинге помогло критически взглянуть на себя и исправить положение дел в Ульяновской области. Эксперты МГИМО провели выездную сессию со всем сообществом и выделили те цели устойчивого развития, по которым «были провальные результаты». «В рамках обсуждения выяснили почему так произошло, поняли, что надо делать и за счет каких ресурсов. «Сейчас Ульяновск поднялся с 48-го на 20-е место, и это вселяет оптимизм», — рассказала она.
Семнадцать целей устойчивого развития ООН разработаны в 2015 году Генеральной ассамблеей ООН в качестве «плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех». Эти цели были названы в резолюции Генассамблеи «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Итоговый документ Генассамблеи ООН содержит 17 глобальных целей и 169 соответствующих задач, для достижения которых установлены соответствующие метрики или показатели.
