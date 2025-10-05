Гид по улице Миславского, где гулял молодой Толстой и мылись жители ханского посада

Прогулка по улице Казанской. Часть 2-я

Одно из главных зданий на Миславского — консульство Казахстана. Фото: Радиф Кашапов

Когда-то в районе улицы Миславского в Казани располагались общественные бани, позднее собиралась публика, чтобы посмотреть на дрессированных животных и великих силачей. Ближе к Батурина это место превращается в улицу людей обеспеченных, купцов и больших чиновников, где даже современные зодчие стараются строить дома словно им уже лет 100. Наверняка после обновления она станет еще одним туристическим маршрутом.

Сад и озеро

Возведенный на улице Чернышевского ЖК Odette хотя и закрыл вид на Кремль со стороны «Черного озера», но все же полностью этот квартал девелоперы не застроили. Эти места еще помнят времена, когда здесь был цирк братьев Никитиных, а потом уже и советский цирк. А еще раньше располагался Банноозерский сад, соединяемый тоннелем с «Черным озером» по улице Чернышевского.

До 1845—1846 года на этом месте располагалось озеро Банное, оно же Верхнее Поганое — это был один из водоемов, тянувшихся цепочкой до современной улицы Пушкина. Название его указывает, что рядом располагались общественные бани.

Миславского, 8. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дом Постникова (Миславского, 8)

Здание 1870 года со скошенным углом, которое проектировал Павел Аникин, бывший тогда старшим городовым архитектором. В том же году он построил общественный банк Соболева (Саид-Галеева, 27), редкое сохранившееся историческое здание напротив билетных касс железнодорожного вокзала. Федор Егорович Постников был известен как купец-благотворитель. В частности, он спонсировал строительство богадельни Лошкина (Ложкина) на Япеева.

Постниковой в девичестве была Александра Тушнова, мама поэтессы Вероники Тушновой, которая провела детские годы в этом доме.

Памятная доска гласит, что отсюда 30 декабря 1941 года ушел на фронт поэт Фатих Карим. До этого, в 1938 году, его арестовали по обвинению в пропаганде национализма и осудили на 10 лет лагерей. Карим погиб 19 февраля 1945 года в боях под Кенигсбергом (Калининградом).

Сейчас в здании работает Комитет потребительского рынка города Казани.

Усадьба Бородулиных. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дом Перминовой-Бородулиной (Миславского, 9)

Про узкий дом типографии, он же дом Конецкой, мы уже рассказывали. Рядом стоит дом А.Г. Перминовой, после нее им владели купцы Бородулины, которым также принадлежал дом на Карла Маркса, 4, сейчас на этом месте расположен отель «Марриотт».

В наши дни здесь находится кафе-музей казанского купечества, где вам, например, расскажут, что в дочь Анфисы Бородулиной Анастасию был влюблен молодой Лев Толстой.

Жил он в доме Горталовых на Япеева, 15, то есть рядом. Известна его цитата из «Исповеди»: «Помню потом, что весной, в день первого моего экзамена в университет, я, гуляя по Черному озеру, молился Богу о том, чтобы выдержать экзамен, и, заучивая тексты катехизиса, ясно видел, что весь катехизис этот — ложь». Правда, судя по экспозиции, оказывается, что потом Толстой решил сходить поесть яблочного пирога.

Миславского, 11. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дом Шишкина (Миславского, 11)

Еще один невероятно вытянутый дом в стиле барокко на Миславского, построенный в конце XVIII века, на что указывает характерное оформление окон — наличники «с ушками». Предполагают, что его проектировал Василий Кафтырев. Внутри кое-где сохранилась лепнина на потолке. Рядом можно увидеть и старинную кованую ограду. Егор Петрович Шишкин был коллежским секретарем и скончался в 1844 году. Но даже в конце XIX века здесь все еще жили Шишкины. Кстати, художник Иван Шишкин учился в стоявшей напротив мужской гимназии в 1844—1849 годах, но потом вернулся домой, в Елабугу.

В 2011—2013 годах здание реставрировали, сейчас здесь расположена гостиница.

Лицей. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Академический лицей им. Н.И. Лобачевского (Миславского, 8а)

Редкое современное здание в этом районе. Это не лицей им. Лобачевского КФУ на Рахматуллина. Негосударственная школа открылась в 2003 году. Здесь проводятся Пушкинский бал, фестиваль российского кино, Шекспировский фестиваль, а также, например, конференция «Познание. Наука. Творчество». Учатся здесь с пятого класса. Лицей создавался при поддержке Дома ученых, и, было время, располагался в их здании на Бутлерова, 30, куда потом въехал институт археологии, а теперь власти собираются открыть в нем детский центр.

Дом Ремезовых и Манасеиновых. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дом Манасеина — Ремезовой (Миславского, 13)

Дом начала XIX века был перестроен в 1855 году в стиле позднего классицизма Фомой Петонди. У него появился каменный подъезд к дому, одноэтажные службы и каменный забор. Возвели здание по заказу надворной советницы Екатерины Ивановны Ремезовой, которая умерла в 1881 году.

В таком виде он перешел к Манасеиным, которые также владели зданием на Карла Маркса, 45. Вячеслав Петрович Манасеин был женат на Елизавете Семеновне Ремезовой, которая была дочерью рязанско-казанского помещика. В частности, здесь жил его сын, коллежский советник, мировой судья Николай Вячеславович Манасеин. В начале прошлого века дом переделали под модный модерн, добавили антресоль и пристрои, при этом сохранив классический фасад, который отреставрировали в 2013 году. Сейчас здесь работает Генеральное консульство Республики Казахстан.