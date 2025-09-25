На Матюшинском тракте все-таки уничтожили мозаичную остановку

Рисунки предполагают восстановить с помощью росписи

Исчезнувшая мозаика. Фото: предоставлено Вячеславом Кириллиным

На Матюшинском тракте, как выяснилось, была уничтожена советская остановка с мозаикой на тему татарских сказок. Об этом написал министру транспорта и дорожного хозяйства РТ Фариту Ханифову директор «Главтатдортранса» Эдуард Данилов в ответ на обращение краеведа Вячеслава Кириллина. Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».



«Не представляется возможным»

В обращении Эдуард Данилов объясняет, что на 23-м километре автомобильной дороги, соединяющей Казань и Боровое Матюшино, демонтировали остановочный павильон в рамках строительства кольцевого движения. Вместо него будeт установлен павильон с выносом за зону строительства.

— Исходя из того, что демонтированный павильон был выполнен из кирпичной кладки, воссоздание прежнего рисунка из мозаики не представляется возможным. Hoвые остановочные павильоны будут выполнены с нанесением художественной росписи мурал, — говорит в письме.

Неизвестно, кто являлся автором мозаики. Сейчас проверяется версия, что это был Шамиль Нигматулин. В 2022-м в его родном селе Чирки-Кильдуразы Буинского района открылась комната-музей.

Новость о том, что на трассе в сторону Борового Матюшино пропала остановка, украшенная мозаикой на сказок, появилась 12 сентября. Судьбой остановки интересовалась помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова. Которой сообщили, что остановка будет восстановлена. Правда, без утонений, каким образом.

Остановка «25-й километр». Вячеслав Кириллин

Уже после обращения Балтусова сообщила:

— Оказывается, они её демонтировали совсем, от слова вообще, и восстанавливать планируют рисунок нанесением на поверхность типа мурал. Это прямая иллюстрация плохого отношения к искусству вообще и к советскому наследию в частности. Проблема общая, во всех городах страны такое происходит. С этим придется бороться через доказательную базу и внесение в специальные реестры. Работу начинаем.

Вместо мозаики — мурал

Схожим образом собирались восстановить сграффито «Химия» на здании КНИТУ, которое закрыли строительными материалами. Рисунок предполагалось выполнить уже в технике «граффити» (то есть — сделать мурал), стоимость работ оценивалась в полмиллиона рублей. История с панно дошла до суда, в результате КНИТУ наказали штрафом в 10 тысяч рублей.

Отметим, что 11 сентября вице-премьер Лейла Фазлеева одобрила проект создания рабочей группы по изучению и составлению реестра объектов декоративно-прикладного искусства в Татарстане во главе с Олесей Балтусовой.

На Матюшинском тракте находилось пять мозаичных остановок, начиная с поселка Петровский, поворота на него и далее — Вороновка, 21-й, 22-й и 25-й километр. 1 октября желающие могут выехать к 11 утра на 25-й километр Матюшинского тракта, к остановке «Зеленый бор», чтобы заняться чисткой еще сохранившейся мозаики. Волонтерам предлагают взять с собой хозяйственные тканевые и резиновые перчатки, тряпки, пластиковые мягкие щетки для мытья посуды и рабочую одежду.