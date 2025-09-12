В Лаишевском районе потеряли и нашли советскую мозаичную остановку

Ее вернут после окончания работ на Матюшинском тракте

Мозаика вдохновлена татарскими сказками. Фото: предоставлено Вячеславом Кириллиным

За одно утро краеведы потеряли, а потом нашли мозаичную остановку с дороги в сторону Борового Матюшино в Лаишевском районе Татарстана. Сейчас советские панно, вдохновленные татарскими сказками, находятся на балансе компании, занимающейся реконструкцией трассы. И будут возвращены на место после окончания дорожных работ. Подробнее — в материале «Реального времени».

Сказки на Матюшинском тракте

О пропаже сообщил краевед Вячеслав Кириллин, автор телеграм-канала «Казанский краевед»:

— Прямо сейчас нахожусь на 23-м километре Матюшинского тракта в Лаишевском районе, где располагалась мозаичная остановка на тему татарских сказок. Вчера поступила информация о том, что сняли крышу с остановки. В итоге оказалось, что ее уничтожили позавчера.

Как указал Кириллин, на месте ему сказали, что остановкой занималась компания «Волга-Автодор», которая ведет устройство развязки (ранее она, например, строила Вознесенский тракт). В этом году у нее сменился владелец: вместо Галины Рыжаковой учредителем стал Руслан Хайруллин.

На Матюшинском тракте ведутся дорожные работы. предоставлено Вячеславом Кириллиным

Мозаику увезли на хранение

Советские мозаичные остановки — уникальные артефакты эпохи. В Поволжье их особенно много в Марий Эл, но есть они и недалеко от Казани — рядом с Матюшино, поселками Петровским, Зеленым Бором, Вороновка, на Высокой Горе. В реестрах объектов культурного наследия их нет. Множество таких памятников советского модернизма зафиксировал за 12 лет работы канадский фотограф Кристофер, который объездил 14 стран бывшего СССР и создал фотоальбом «Советские автобусные остановки».

— Остановка, которую все потеряли, будет восстановлена. Она на балансе у дорожников, — сообщила в своем телеграм-канале помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова.

Она сообщила «Реальному времени», что обязательно проверит состояние демонтированной остановки: «В связи с реконструкцией дороги конструкция демонтирована, после завершения работ будет заново восстановлена. С дорожниками переговорили. Такие подробности нам удалось уточнить в администрации Лаишевского района. Держим на контроле. Спасибо за сигнал Вячеславу Кириллину».

Напомним, что в Татарстане планируется включать республиканские объекты декоративно-монументального искусства советского периода 1960—1980-х годов в реестр ОКН, этим займется межведомственная комиссия при Кабмине РТ.