Суд наказал КНИТУ штрафом в 10 тысяч рублей за скрытое утеплителем сграффито

Получит ли продолжение история с трансформацией исторического панно «Химия» на корпусе вуза?

КНИТУ сейчас. Фото: Радиф Кашапов

Знаковое сграффито «Химия» на здании КНИТУ, вопреки стараниям градозащитников, осталось за теплоизоляционными панелями и штукатуркой. Но мировой суд Вахитовского района все же признал, что университет виновен в невыполнении предписания исполкома города относительно соблюдения технического решения фасадов актового зала корпуса «Д». Судья назначила вузу штраф в 10 тысяч рублей. Будет ли продолжена борьба за сохранение панно Рустема Кильдибекова и Василя Маликова — разбиралось «Реальное время».

Спор о капитальном ремонте

Первое судебное заседание по делу прошло еще 15 августа. До суда дело дошло спустя 14 месяцев после коллективного письма общественности о том, что в мае 2024-го сграффито «Химия» на фасаде корпуса вуза закрыли теплоизоляцией, ввинтив в него шурупы, а сверху покрыв штукатуркой.

Второе заседание перенесли с 27 августа на 29-е. Представитель истца от Управления административно-технической инспекции, главный специалист юридического отдела Марат Шабаев пригласил на него главного специалиста отдела городского дизайна Управления архитектуры и градостроительства Айгуль Галееву. Она указала, что произведенный капитальный ремонт здания КНИТУ не соответствует проекту, поскольку предполагалось, что панно, о котором идет речь, будет отремонтировано, то есть, к примеру, возможно подкрашено (в документах указывались цвета).

— На сегодняшний день, насколько нам известно, оно было спрятано под слой утеплителя и заштукатурено, — сказала Галеева. — То, что в проектной документации написано «заштукатурено», — это относится к другим стенам здания.

— Представители КНИТУ хотят сделать панно в технике граффити. Граффити — это рисунок, — отметила специалист УаиГ, напомнив об ответе ректора КНИТУ Юрия Казакова в своем телеграм-канале: «Его облик сохранен на цифровые носители и будет восстановлен на прежнем месте после завершения монтажа теплоизоляционного покрытия». Сейчас в университете ведут работы по благоустройству территории, их завершат 3 сентября.

Галеева отметила, что сграффито ценно и тем, что относится к небольшому отрезку в истории советского монументального искусства. В Казани таких работ немного. Было озвучено, что сейчас под ведомством вице-премьера Татарстана Лейлы Фазлеевой и помощника раиса РТ Олеси Балтусовой создается реестр объектов монументального искусства Татарстана, куда входят и панно в технике сграффито.

КНИТУ готовится к началу учебного года. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«Со временем она обрушилась бы»

По ее словам, это значит, что в здании КНИТУ должен был пройти капитальный ремонт, в ходе которого стена со сграффито должна была быть сохранена. Галеева указала, что ее управление не рассматривает рабочий проект, важна картинка — то, каким здание предстанет в городской среде.

Представитель КНИТУ возразил: восстановление предполагает реставрацию, а этим университет заниматься не уполномочен. А вот ремонт стены был необходим:

— У университета не было выбора, проводить ремонтные работы либо сохранить, — отметил юрист. — Была проведена экспертиза, что она [стена] не соответствует стандартам теплопроводности. Со временем она обрушилась бы.

Здесь все кроется в деталях: изначально, на момент согласования паспорта здания, никакой реставрации не предполагалась, только ремонт. Но теперь, поскольку сграффито находится под теплоизоляцией и штукатуркой, чтобы вернуть его к былому состоянию, требуется гораздо больше работ, о чем и говорит УАиГ. Впрочем, это уже вопрос последующих действий.

Этот документ в суде разбирали до точек с запятой. предоставлено Вячеславом Кириллиным

«Представители должны были изучить то, что нам загружают»

Представитель КНИТУ указал, что, по сути, всеми ремонтными работами в здании заведовало ГИСУ. Он отметил и недавнюю публикацию в «Реальном времени», что «в СМИ появилась неверная информация» про уничтожение панно. На этот раз ответчик заявил, что такого не говорил. А значит, панно все-таки находится под теплоизоляцией в некоторой сохранности. Впрочем, на то, что об уничтожении панно было все-таки сказано на первом заседании, указал и представитель инспекции.

Галеева отметила интересный момент. Проектные материалы поступают в управление через «Госуслуги». Разработки архитектурного бюро поступают по доверенности, в данном случае — от университета.

— Представители должны были изучить то, что нам загружают, — указала Галеева. — Часто у нас такое происходит, когда заказчики не знают, что нам загрузили. Исполнители проекта что-то нам грузят, мы пишем замечания, согласовываем. А потом приходят заказчики, которые не в курсе.

Сграффито в Казани мало. Это вы найдете на улице Ершова, 63. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Мелкие недочеты, вроде ошибок в терминологии в документах («сграффито» — «граффити»), названии вуза, Шабаев отметил как малозначительные. Он, в частности, приобщил к делу заключение Госмузея изобразительных искусств РТ и письмо секретаря по монументальному искусству Союза художников России Марии Красильниковой о том, что «данное произведение входит в справочники, учебники и монографии, посвященные монументальному искусству СССР, и заслуживает самого бережного обращения в силу своих высоких художественных качеств». Также судья Иванова смогла изучить иллюстрации с примерами советской монументалистики. Занятно, что один из самых значимых — «Казань — столица Советской Татарии» Виктора Федорова — находится в нескольких десятках метров от улицы Коротченко.

Кроме того, юрист УАТИ еще раз напомнил, что сграффито по технике отличается от граффити, и в последней технике его невозможно воссоздать.

Вероятно, одним из весомых аргументов стало указание на решение Казанской городской думы 2006 года «О правилах благоустройства города Казани». В нем при эксплуатации фасадов нельзя «закрывать существующие декоративные, архитектурные и художественные элементы фасада элементами входной группы, новой отделкой».

По итогу судья выписал университету штраф в 10 тысяч рублей. Самая малозначительная сумма, но это значит, что у города есть право дальше требовать привести стену актового зала КНИТУ в должный вид.