Новости промышленности

04:21 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Дефляционный зонтик в августе: Татарстан на пороге новой экономической реальности?

00:00, 24.09.2025

Чем вызвано снижение потребительских цен за месяц на фоне все еще высокой годовой инфляции

Дефляционный зонтик в августе: Татарстан на пороге новой экономической реальности?
Фото: Реальное время

Сентябрь 2025 года принес исторические данные для экономистов Татарстана. Согласно отчету Росстата, в августе потребительские цены в республике показали отрицательную динамику в месячном выражении — впервые с октября 2022 года. Цены снизились на 0,61%, по сравнению с июлем, создавая парадоксальную ситуацию на фоне все еще высокой годовой инфляции в 8,41%. Это явление заслуживает детального анализа, поскольку может сигнализировать о важных структурных изменениях в экономике региона, считает digital-экономист Равиль Ахтямов. Подробный разбор — в его авторской колонке, написанной для «Реального времени» по материалам Отделения Банка России — Национального банка по Республике Татарстан.

Стоимость жизни в Татарстане выросла более чем на 8%

Для того, чтобы понять истинное значение происходящего, необходимо различать краткосрочные и долгосрочные тенденции. Месячное снижение цен — это тактический успех, достигнутый благодаря комплексу мер денежно-кредитной политики и сезонным факторам. Однако в ретроспективе картина выглядит сложнее: за последние 12 месяцев стоимость жизни в Татарстане выросла более чем на 8%, что существенно превышает целевой показатель Банка России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Основной драйвер охлаждения потребительской инфляции — последовательное ужесточение денежно-кредитной политики. Высокие ключевые ставки, сохраняющиеся на протяжении последних кварталов, кардинально изменили поведенческие модели экономических агентов. Население переориентировалось с потребления на сбережение, а бизнес стал более избирательным в инвестиционных проектах. Эта «экономия на росте» создала условия для ценовой конкуренции, особенно в секторе товаров длительного пользования.

Динамика инфляции по основным категориям товаров и услуг (август 2025-го к июлю 2025-го)

Категория

Изменение цен (% м/м)

Годовая инфляция (% г/г)

Продовольственные товары

-1,00

11,37

Непродовольственные товары

-0,09

2,33

Услуги

-0,77

12,54

Общий индекс

-0,61

8,41

Снижение цен на продовольствие — сезонный фактор

Особого внимания заслуживает отраслевая структура ценовых изменений. Наибольшее месячное снижение продемонстрировали продовольственные товары (-1,00%), что во многом объясняется сезонным фактором — поступлением на рынок новой урожайной продукции местного агрокомплекса. Однако в годовом выражении именно эта категория сохраняет максимальный прирост цен, отражая сохраняющиеся структурные инфляционные риски в пищевой промышленности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сектор услуг, традиционно более инерционный, в августе также показал необычную динамику снижения (-0,77% м/м). Этот тренд особенно важен, поскольку услуги в последние годы были основным драйвером инфляции из-за высокой доли заработной платы и административного регулирования тарифов. Годовая инфляция в сфере услуг остается на уровне 12,54%, что указывает на необходимость дальнейших структурных реформ в этом секторе.

Накопленный прирост потребительских цен в Татарстане (сентябрь 2024-го — август 2025-го)

Месяц

Прирост цен (%)

Кумулятивный эффект (%)

Сентябрь, 2024

+0,44

+0,44

Октябрь, 2024

+0,76

+1,20

Ноябрь, 2024

+1,41

+2,61

Декабрь, 2024

+1,25

+3,86

Январь, 2025

+1,56

+5,42

Февраль, 2025

+0,98

+6,40

Март, 2025

+0,58

+6,98

Апрель, 2025

+0,25

+7,23

Май, 2025

+0,60

+7,83

Июнь, 2025

+0,19

+8,02

Июль, 2025

+0,71

+8,73

Август 2025

-0,61

+8,41

Годовая инфляция в Татарстане выше общероссийской

Региональный аспект инфляционных процессов заслуживает отдельного анализа. Татарстан демонстрирует уникальную динамику: при более глубоком месячном снижении цен (-0,61% против -0,40% в среднем по России), годовая инфляция в республике остается выше общероссийского показателя (8,41% против 8,14%). Этот парадокс можно объяснить структурными особенностями экономики региона — высокой долей промышленного производства и развитым агрокомплексом, которые быстрее реагируют на изменения денежно-кредитной политики, но сохраняют инерцию затрат.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Важным индикатором будущей динамики цен становится базовая инфляция (исключающая краткосрочные колебания цен на плодоовощную продукцию и энергоносители). В августе этот показатель снизился до -0,15% в месячном выражении, что может сигнализировать о более фундаментальном охлаждении инфляционных процессов. Однако годовая базовая инфляция остается на уровне 8,72%, указывая на сохранение глубинных инфляционных рисков.

Сравнительная динамика инфляции в августе 2025 года

Показатель

Татарстан

Россия

ПФО

Месячная инфляция (% м/м)

-0,61

-0,40

-0,53

Годовая инфляция (% г/г)

8,41

8,14

8,71

Базовая инфляция (% г/г)

8,72

8,04

8,91

Дефляция открывает новую главу в экономической истории Татарстана

Перспективы дальнейшей динамики цен зависят от комплекса факторов. С одной стороны сохраняется давление со стороны затрат производителей — особенно в перерабатывающей промышленности и секторе услуг. С другой стороны охлаждение внутреннего спроса создает естественный барьер для роста цен. Ключевым фактором остается политика Банка России, который сохранит жесткую монетарную политику до достижения устойчивого возвращения к целевым 4%.

Для экономики Татарстана августовская дефляция может стать сигналом к структурной перестройке. Региональным предприятиям предстоит адаптироваться к новой реальности, где ценовая конкуренция усиливается, а потребитель становится более избирательным. Это потребует инвестиций в эффективность, цифровизацию и снижение издержек.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В среднесрочной перспективе можно ожидать дальнейшего замедления инфляции, однако риски сохранения высокой годовой инфляции остаются значительными. Особую озабоченность вызывает инфляция в сфере услуг, где цены демонстрируют высокую инерционность. Стабилизация этого сегмента потребует не только монетарных мер, но и регуляторных изменений на региональном уровне.

Августовские данные по инфляции в Татарстане открывают новую главу в экономической истории региона. Они демонстрируют, что сочетание жесткой денежной политики и структурных преобразований может давать осязаемые результаты даже в сложных экономических условиях. Однако преждевременно говорить о победе над инфляцией — скорее, мы наблюдаем переход к новой фазе экономического цикла, где управление инфляционными ожиданиями станет ключевым вызовом для политиков и бизнеса.

Равиль Ахтямов

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПромышленностьЭкономика Татарстан

Новости партнеров

Читайте также

Новости промышленности

04:21 МСК Все новости
Новости раздела