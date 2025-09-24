Дефляционный зонтик в августе: Татарстан на пороге новой экономической реальности?

Чем вызвано снижение потребительских цен за месяц на фоне все еще высокой годовой инфляции

Фото: Реальное время

Сентябрь 2025 года принес исторические данные для экономистов Татарстана. Согласно отчету Росстата, в августе потребительские цены в республике показали отрицательную динамику в месячном выражении — впервые с октября 2022 года. Цены снизились на 0,61%, по сравнению с июлем, создавая парадоксальную ситуацию на фоне все еще высокой годовой инфляции в 8,41%. Это явление заслуживает детального анализа, поскольку может сигнализировать о важных структурных изменениях в экономике региона, считает digital-экономист Равиль Ахтямов. Подробный разбор — в его авторской колонке, написанной для «Реального времени» по материалам Отделения Банка России — Национального банка по Республике Татарстан.

Стоимость жизни в Татарстане выросла более чем на 8%

Для того, чтобы понять истинное значение происходящего, необходимо различать краткосрочные и долгосрочные тенденции. Месячное снижение цен — это тактический успех, достигнутый благодаря комплексу мер денежно-кредитной политики и сезонным факторам. Однако в ретроспективе картина выглядит сложнее: за последние 12 месяцев стоимость жизни в Татарстане выросла более чем на 8%, что существенно превышает целевой показатель Банка России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Основной драйвер охлаждения потребительской инфляции — последовательное ужесточение денежно-кредитной политики. Высокие ключевые ставки, сохраняющиеся на протяжении последних кварталов, кардинально изменили поведенческие модели экономических агентов. Население переориентировалось с потребления на сбережение, а бизнес стал более избирательным в инвестиционных проектах. Эта «экономия на росте» создала условия для ценовой конкуренции, особенно в секторе товаров длительного пользования.

Динамика инфляции по основным категориям товаров и услуг (август 2025-го к июлю 2025-го)

Категория Изменение цен (% м/м) Годовая инфляция (% г/г) Продовольственные товары -1,00 11,37 Непродовольственные товары -0,09 2,33 Услуги -0,77 12,54 Общий индекс -0,61 8,41

Снижение цен на продовольствие — сезонный фактор

Особого внимания заслуживает отраслевая структура ценовых изменений. Наибольшее месячное снижение продемонстрировали продовольственные товары (-1,00%), что во многом объясняется сезонным фактором — поступлением на рынок новой урожайной продукции местного агрокомплекса. Однако в годовом выражении именно эта категория сохраняет максимальный прирост цен, отражая сохраняющиеся структурные инфляционные риски в пищевой промышленности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сектор услуг, традиционно более инерционный, в августе также показал необычную динамику снижения (-0,77% м/м). Этот тренд особенно важен, поскольку услуги в последние годы были основным драйвером инфляции из-за высокой доли заработной платы и административного регулирования тарифов. Годовая инфляция в сфере услуг остается на уровне 12,54%, что указывает на необходимость дальнейших структурных реформ в этом секторе.

Накопленный прирост потребительских цен в Татарстане (сентябрь 2024-го — август 2025-го)

Месяц Прирост цен (%) Кумулятивный эффект (%) Сентябрь, 2024 +0,44 +0,44 Октябрь, 2024 +0,76 +1,20 Ноябрь, 2024 +1,41 +2,61 Декабрь, 2024 +1,25 +3,86 Январь, 2025 +1,56 +5,42 Февраль, 2025 +0,98 +6,40 Март, 2025 +0,58 +6,98 Апрель, 2025 +0,25 +7,23 Май, 2025 +0,60 +7,83 Июнь, 2025 +0,19 +8,02 Июль, 2025 +0,71 +8,73 Август 2025 -0,61 +8,41

Годовая инфляция в Татарстане выше общероссийской

Региональный аспект инфляционных процессов заслуживает отдельного анализа. Татарстан демонстрирует уникальную динамику: при более глубоком месячном снижении цен (-0,61% против -0,40% в среднем по России), годовая инфляция в республике остается выше общероссийского показателя (8,41% против 8,14%). Этот парадокс можно объяснить структурными особенностями экономики региона — высокой долей промышленного производства и развитым агрокомплексом, которые быстрее реагируют на изменения денежно-кредитной политики, но сохраняют инерцию затрат.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Важным индикатором будущей динамики цен становится базовая инфляция (исключающая краткосрочные колебания цен на плодоовощную продукцию и энергоносители). В августе этот показатель снизился до -0,15% в месячном выражении, что может сигнализировать о более фундаментальном охлаждении инфляционных процессов. Однако годовая базовая инфляция остается на уровне 8,72%, указывая на сохранение глубинных инфляционных рисков.

Сравнительная динамика инфляции в августе 2025 года

Показатель Татарстан Россия ПФО Месячная инфляция (% м/м) -0,61 -0,40 -0,53 Годовая инфляция (% г/г) 8,41 8,14 8,71 Базовая инфляция (% г/г) 8,72 8,04 8,91

Дефляция открывает новую главу в экономической истории Татарстана

Перспективы дальнейшей динамики цен зависят от комплекса факторов. С одной стороны сохраняется давление со стороны затрат производителей — особенно в перерабатывающей промышленности и секторе услуг. С другой стороны охлаждение внутреннего спроса создает естественный барьер для роста цен. Ключевым фактором остается политика Банка России, который сохранит жесткую монетарную политику до достижения устойчивого возвращения к целевым 4%.

Для экономики Татарстана августовская дефляция может стать сигналом к структурной перестройке. Региональным предприятиям предстоит адаптироваться к новой реальности, где ценовая конкуренция усиливается, а потребитель становится более избирательным. Это потребует инвестиций в эффективность, цифровизацию и снижение издержек.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В среднесрочной перспективе можно ожидать дальнейшего замедления инфляции, однако риски сохранения высокой годовой инфляции остаются значительными. Особую озабоченность вызывает инфляция в сфере услуг, где цены демонстрируют высокую инерционность. Стабилизация этого сегмента потребует не только монетарных мер, но и регуляторных изменений на региональном уровне.

Августовские данные по инфляции в Татарстане открывают новую главу в экономической истории региона. Они демонстрируют, что сочетание жесткой денежной политики и структурных преобразований может давать осязаемые результаты даже в сложных экономических условиях. Однако преждевременно говорить о победе над инфляцией — скорее, мы наблюдаем переход к новой фазе экономического цикла, где управление инфляционными ожиданиями станет ключевым вызовом для политиков и бизнеса.