Бизнес-обзор: реорганизация активов в семье Рустэма Магдеева и новые совладельцы КЗТИ

В нефтесервисной компании НПО «Нефтехимия», связанной с семьей известного татарстанского бизнесмена Рустэма Магдеева, произошли изменения в структуре учредителей. В республике объявили банкротом еще одну агрофирму бывшего депутата Госсовета РТ, экс-главы холдинга «Агросила» Илдара Гимадеева. Новые собственники появились у Камского завода трубной изоляции в Чистополе. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Магдеевы тасуют активы

В составе учредителей татарстанской нефтесервисной компании НПО «Нефтехимия» семьи известного предпринимателя Рустэма Магдеева произошли изменения. Сын бизнесмена Эльбрус Магдеев владеет 99,9% акций предприятия напрямую и еще 0,1% контролировал через принадлежащее ему АО «Среднетоннажная химия». В эти дни миноритарная доля была переписана на само общество, что зачастую предшествует дальнейшей смене владельца.

Предприятие было создано в 2015 году в рамках расширения применения химреагентов производства АО «НИИнефтепромхим» — другого крупного актива семьи Магдеевых. Оказывает нефтесервисные услуги, включая решение задач в процессе диагностики нефтепроводов. На его счету более 10 тысяч км обработки труб различного диаметра и 3 тысячи тонн введенного ингибитора.

Основанный еще в советские годы казанский научно-производственный комплекс — АО «Научно-исследовательский институт по нефтепромысловой химии» — занимается разработкой технологий повышения нефтеотдачи пластов и промышленным изготовлением химпродуктов, применяемых при добыче нефти. В ряде регионов России и стран СНГ используют около 150 видов химпродуктов и технологий института, его ежегодные объемы поставок составляют более 14 тысяч тонн готовых продуктов химической промышленности. Сегодня это АО «СНПХ» с оборотом в 4,7 млрд рублей и чистой прибылью 854 миллиона.

В бизнес-орбиту семьи ранее входила и казанская компания «ФармМедПолис», которую учредили в рамках создания в Татарстане фармацевтического кластера. Ее основали Рустэм Магдеев и бывший глава Минздрава РТ Рамил Хабриев, затем некоторое время ее совладельцем был Эльбрус Магдеев, но и он вышел из капитала общества.

У Илдара Гимадеева обанкротилась еще одна агрофирма

В сентябре Арбитражный суд РТ признал банкротом ООО «Органик Груп» — еще одно сельхозпредприятие бывшего депутата Госсовета РТ Илдара Гимадеева. Схожая по названию компания агромагната «Органик Групп» (с двумя «п») потерпела крах в 2021 году. Предприятие занималось животноводством, в частности разведением молочного крупного рогатого скота и сельскохозяйственной птицы. Первая фирма зарегистрирована в Тукаевском районе, вторая — в Муслюмовском.

Дело о банкротстве тукаевского ООО «ОГГ» инициировал «Татагролизинг», сумма его исковых требований составляла свыше 10 млн рублей. Однако в дальнейшем кредитор ходатайствовал о прекращении производства. Суд отказал, объявив «Органик Груп» финансово несостоятельным и открыв в отношении общества конкурсное производство сроком до 9 марта 2026 года.

Конкурсным управляющим должника назначен Ильназ Давлетов, член Ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». С понедельника он приступил к управлению фирмой.

Дела мензелинского предпринимателя и экс-парламентария РТ Илдара Гимадеева не заладились незадолго до пандемии. Во время банкротства первой компании сумма требований кредиторов превысила 200 млн рублей. Наибольшие долги — около 90 млн рублей — у бизнесмена были перед «Татагролизингом», с котором он не рассчитался по лизинговой технике.

КЗТИ разделили на троих

Камский завод трубной изоляции в эти дни обрел двух новых собственников. Последние пять лет предприятием единолично владел его гендиректор Дмитрий Бобков, а в эти дни 30% долей в компании получила, вероятно, его родственница Надежда Бобкова. Еще 10% у Миляуши Шкильменской.

Чистопольский бизнесмен Дмитрий Бобков управляет и владеет еще несколькими местными предприятиями: компанией по строительству инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения «Татремстрой» и двумя производствами пластмассовых плит, труб и профилей «Гиперион» и ПО «Металлтехника».

Наиболее прибыльные из них — «Татремстрой» с оборотом 468 млн рублей и КЗТИ, выручка которого в прошлом году составила 509 млн, чистая прибыль — 11,2 млн рублей. Все три владельца завода управляют и владеют рядом аффилированных между собой фирм.

Предприятие более 10 лет работает в Чистополе в сферах тепловой изоляции и трубного металлопроката, оказывает услуги по установке отопительных, водоснабжающих и канализационных сооружений.

Маркировка звонков бизнеса и донастройка «Платона»

На этой неделе «Реальное время» рассказывало и о других новостях экономики и бизнеса. В сентябре в России вступила в силу новая редакция закона о связи, которая обязывает операторов передавать абоненту информацию о звонящем, если это юрлицо либо индивидуальный предприниматель. Дополнительные расходы, которые возникнут в связи с исполнением законодательства, лягут на бизнес. Однако татарстанские предприниматели сомневаются, что закон будет работать и серьезно влиять на их коммуникацию. Наше издание разобралось в юридических аспектах внедрения нового порядка «общения» бизнеса с абонентами.

В ответ на многочисленные обращения грузоперевозчиков в связи с ошибочными штрафами «Платона» оператор внес изменения. С 1 сентября сервис автоматически достраивает маршрут фуры, если бортовое устройство потеряло спутниковый сигнал — зачастую помехи вызывала работа средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против беспилотников. Однако, как сообщили «Реальному времени» в отрасли, мера не решила проблему полностью. Участники рынка настаивают на необходимости независимой оценки работы системы и упрощении порядка досудебного обжалования штрафов.