Эльвира Набиуллина не выступит на ПМЭФ из-за похорон советника ЦБ

Изначально руководитель ЦБ должна была участвовать в сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности»

Фото: Дарья Пинегина

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина не примет участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 3 по 6 июня. Ее исключили из числа спикеров мероприятия, сообщают «Ведомости».

Изначально руководитель ЦБ должна была участвовать в сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности». Однако Набиуллина не приедет на ПМЭФ, поскольку предполагается ее участие в церемонии прощания с умершим 3 июня советником председателя ЦБ Алексеем Можиным.

Алексей Можин скончался накануне своего 70-летия. С 1996 по 2024 год Можин представлял Россию в качестве исполнительного директора в Международном валютном фонде (МВФ), а в декабре 2024 года перешел на работу в Банк России.

Наталья Жирнова