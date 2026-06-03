Обед в ресторане на ПМЭФ обойдется почти в 8 тыс. рублей

За год ценники выросли на 21,6%

Обед в ресторане «Форум» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) для одного человека обойдется в 7,9 тыс. рублей. За год ценники выросли на 21,6%, пишет РБК.

В меню предлагается карпаччо из копченой утки с яблочным чатни и бальзамиком, а также янтарный бульон из говядины с мясным расстегаем. Еще в списке есть стейк из корня сельдерея с белыми грибами и миланский шоколадный торт.

ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что ожидается участие около 20 тыс. человек из более чем 100 стран мира, среди которых государственные деятели и политики из 76 стран.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ впервые показали флагманский кроссовер Volga K50, цены на который стартуют от 4,2 млн рублей.

Никита Егоров