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Экономика

Рубль просел по отношению к основным валютам на Мосбирже

20:23, 02.06.2026

Участники рынка связывают ослабление рубля с завершением налогового периода и ожиданиями решений Минфина

Рубль просел по отношению к основным валютам на Мосбирже
Фото: Максим Платонов

Юань заметно вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль, напротив, снизился по отношению к основным валютам, несмотря на рост цен на нефть. К 19:00 по московскому времени курс юаня составил 10,791 рубля, что на 15,1 копейки выше уровня предыдущего закрытия торгов.

Доллар и евро также изменились, по данным Банка России. Официальный курс доллара на 3 июня повысился до 72,56 рубля, евро снизился до 84,61 рубля.

Участники рынка, сообщает «Интерфакс», связывают ослабление рубля с завершением налогового периода и ожиданиями решений Минфина по операциям с валютой в рамках бюджетного правила. Также отмечается снижение поддержки со стороны рынка облигаций.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

При этом нефтяные котировки во вторник выросли. Стоимость Brent поднялась до $95,43 доллара за баррель, WTI — до $92,79.

Напомним, что фондовые рынки стран Персидского залива во вторник показали смешанную динамику на фоне неопределенности вокруг переговоров между США и Ираном, а цены на нефть начали снижаться. Инвесторы сохраняют осторожность из-за противоречивых сигналов о ходе диалога между сторонами, сообщает Reuters.

На этом фоне нефтяной рынок перешел к снижению после роста в предыдущую сессию. По состоянию на утро вторника стоимость нефти Brent снизилась на 1,6% — до $93,45 за баррель, а WTI подешевела на 1,5% — до $90,74.

Наталья Жирнова

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Экономика

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