Нефтяные компании в мае получили из бюджета России 204,3 млрд рублей

По итогам 2025 года нефтяные компании получили из бюджета 881,8 млрд рублей

В мае российские нефтяные компании получили из федерального бюджета 204,3 млрд рублей в рамках механизма нефтяного демпфера, который частично компенсирует разницу между экспортными и внутренними ценами на бензин и дизельное топливо. Эти данные опубликованы в материалах Минфина России.

В апреле нефтяные компании получили по этой программе 207,5 млрд рублей.

В результате действия демпферного механизма по итогам 2025 года нефтяные компании получили из бюджета 881,8 млрд рублей, тогда как в 2024 году эта сумма составила 1,815 трлн рублей.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что нефтяные компании республики добыли 8,6 млн тонн нефти за I квартал.

Никита Егоров