Татарстану и еще пяти регионам спишут долги по бюджетным кредитам на 37,5 млрд рублей

Объем списания соответствует размеру вложений этих субъектов в проекты модернизации ЖКХ

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Правительство спишет задолженность по бюджетным кредитам на сумму более 37,5 млрд рублей Якутии, Татарстану, Хабаровскому краю, Владимирской, Курганской и Омской областям. Об этом на совещании сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он отметил, что объем списания соответствует размеру вложений этих субъектов: в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, исполнение национальных проектов, новых инвестиционных и инфраструктурных проектов по развитию опорных населенных пунктов, реализацию долгосрочных планов социально-экономического развития городов и муниципалитетов ДФО и Арктической зоны России.

— Теперь освободившиеся в бюджетах ресурсы они смогут использовать на решение текущих и долгосрочных актуальных задач, на дальнейшее развитие, направленное на повышение качества жизни людей, — отметил глава российского правительства.

В 2025 году возможностью списания задолженности по бюджетным кредитам смогли воспользоваться 58 регионов — их нагрузка сократилась примерно на 230 млрд рублей. В 2026 году уже 54 регионам была списана задолженность на общую сумму 175 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Татарстану в июне спишут долги по кредитам на 23,7 млрд рублей.

Никита Егоров